中评社：两岸要抓住改善机遇

中评社今天（15日）发文认为，两岸情势今年依然复杂严峻，但存在不少的机遇，两岸须正视挑战，更要抓住改善的机遇。

中评社在快评中说，厦门大学台湾研究院院长李鹏在中评社专访中，谈到今年的两岸关系展望时说，2021年是中国共产党建党百年，“十四五”规划的开局之年，也是两岸关系机遇和挑战并存的一年。

文章提到，虽然冠病疫情依然会对今年的两岸关系有一定负面影响，民进党政府“依然会阻扰破坏两岸关系发展”，美国等外部势力仍然不会停止对台湾问题的干涉，但两岸关系的主导权从来不在台湾和美国手里，只要“时”和“势”在中国大陆这一边，大陆就一定能够克难前行，继续推动两岸关系和平发展和推进统一进程。

李鹏说，在两岸关系方面，今年比较关注的事项包括：大陆庆祝中共建党百年对台湾舆情民意的影响，疫情得到一定控制后两岸交流如何恢复，台湾民众如何抓住“十四五”规划的“历史机遇”寻求更多的发展机会，美国总统拜登上台后美台勾连会出现哪些新变化。

中评社说：“从近几年两岸关系不断恶化的态势来看，今年的情势依然复杂严峻，面临的挑战依然是多方面的而且是很严重的。但是相对而言，正如前面所说，今年的机遇不少，多种内外环境的变化都可能成为推动两岸关系改善的有利因素。”

文章认为，对于面临的挑战，当然必须高度重视，一点都不能轻忽，但是更要抓住一切可能促成两岸关系改善的机会，推动两岸关系的发展，慎防机会的错失或流失。