驻华使节考察体验北京冬奥会张家口赛区

应中国外交部和北京冬奥组委邀请，俄罗斯、法国、德国、意大利等30余国驻华使节或高级外交官大年初二、初三（13日至14日）赴张家口，考察体验北京2022年冬奥会张家口赛区。

据澎湃新闻报道，中国国务委员兼外长王毅同使节们座谈并举行招待会。王毅说，中国政府高度重视北京冬奥会筹办工作，中共总书记、国家主席习近平亲自关心指导，国际奥委会主席巴赫多次表达信心和支持。

他指出，目前北京冬奥会已进入一周年倒计时，各项筹办工作有序推进。中国将同各方一道，秉持绿色、共享、开放、廉洁的理念，把北京冬奥会办成一届简约、安全、精彩的奥运盛会。

各国使节们乘坐京张高铁前往张家口赛区，参访中国国家跳台滑雪中心“雪如意”、国家冬季两项中心、国家越野中心、自由式滑雪场地和冬奥村等有关设施。

王毅强调，办好北京冬奥会，是为了不辜负各国人民战胜疫情的信心，不辜负广大运动员们的热切期待，不辜负所有赛会建设者和志愿者的辛勤付出，不辜负全世界热爱和平和崇尚奥林匹克精神人们的美好愿望。相信北京冬奥会将成为一座跨越意识形态、沟通不同文明、连接人类心灵的桥梁，通向人类命运共同体更加美好的未来。

河北省副省长、北京冬奥组委副主席徐建培，河北省副省长夏延军等参加活动并介绍北京冬奥会筹备情况，表示冬奥组委将遵照习近平主席提出的要求，扎实推进组织管理、场馆与基础设施建设、赛事组织和场馆运行、服务保障等各方面筹备工作，高标准、高质量完成各项任务，以开放姿态迎接各方宾客和运动员的到来。