北京制止餐饮浪费 诱导多点菜罚1万

《北京市制止餐饮浪费规定》草案正在面向社会公开征求意见。本月20日前，北京市民可为制止餐饮浪费立法提出意见。

据《北京日报》报道，自2月5日起至2月20日，北京市制止餐饮浪费规定草案征求意见稿在市人大常委会门户网站和首都之窗向社会公开征求意见。

征求意见稿明确了餐饮服务经营者、单位食堂、外卖、网路直播平台等各类主体的法律责任，提出构建政府主导、部门协同、行业推进、单位主责、公众参与、社会监督的工作格局。

法规调整范围聚焦在餐饮服务环节，共23条，不分章节。在宣导小份菜、提供打包服务、设置劝导员等的基础上，征求意见稿提出，餐饮服务经营者应明示服务专案和收费标准，不得设定不公平、不合理的交易条件，诱导、误导消费者超量点餐，网路平台不得播出宣扬量大多吃、暴饮暴食等浪费食品的音视频内容。

个人应当遵守制止餐饮浪费相关行为规范，外出就餐时合理点餐、适量取餐，剩余菜品主动打包，践行光碟行动。

征求意见稿提出，任何单位和个人有权劝阻、制止餐饮浪费行为，发现餐饮服务经营者、单位食堂违反本规定的，可以向市民服务热线或者有关部门举报。

对于诱导顾客多点菜的行为，征求意见稿提出，餐饮服务经营者应明示服务专案和收费标准，不得设定不公平、不合理的交易条件，诱导、误导消费者超量点餐。对违反规定造成明显浪费的，由市场监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处1000元(人民币，下同，约204新元)以上，1万元以下罚款。