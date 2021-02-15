缅甸持续动荡 或影响对华稀土供应

缅甸政局持续动荡，由于其为全球第三大锡生产国、第18大铜生产国与重要稀土原料供应国，对市场影响引发关注，特别是对缅甸资源有不少依赖、各种生产又已完全恢复的中国大陆，也有投资人忧心受冲击。路透社分析指出，缅甸局势对锡、铜供应冲击较小，但稀土供应真正考验会在春节假期后开始。

路透社指出，大陆对于锡的进口依赖度约在30%至35%间，而进口量有约95%都来自缅甸，换言之，缅甸锡矿约占大陆需求28.5%至33.25%，不可谓不重。但ITA(国际锡协会)指出，缅甸最主要锡矿区是靠近中缅边境、掸邦辖下的佤邦附近，因为与中央政府分开运作，因此可预期供货仍将稳定。缅甸南部矿山可能会因政局动荡停产，但那些矿山仅占缅甸锡矿约20%，冲击有限。

缅甸所有的铜产量都来自大陆企业万宝矿业主导的两个项目，而且也有铜矿工人罢工抗议军方政变的消息传出，不过去年大陆铜进口量约450万公吨，缅甸只占10万8584公吨或约2.4%，加上国际替代来源并不难找，路透社指出“这意味着任何供应中断都不会构成重大影响。”

较麻烦的是稀土。17种稀土元素中尤其关键的是九种重稀土精矿，包括鋱、镝、鈥、铒、銩、镱、镏、钪、钇，是用于电动牵引电机、风力发电机、工业用机器人，还有与各种国防相关应用的高强度永磁体不可或缺材料，而大陆有半数份额靠缅甸进口。

独立金属与矿业顾问公司Adamas Intelligence常务董事卡斯提尤赫(Ryan Castilloux)表示， 缅甸大部分稀土矿区都处于少数民族自治政府的控制下，也没有受破坏迹象，唯一必须担忧的是这些组织怎么看待北京当局与缅甸军政府关系，因为稀土稳定供应对大陆很关键。他直言：“当中国过完农历年复工后，来自缅甸稳定又充足的稀土供应，将比以往任何时候都来得重要。”