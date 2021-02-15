马江赵三巨头情人节同框 呼吁国民党大团结

台湾前总统马英九、国民党主席江启臣及重回国民党的中广董事长赵少康14日一同到新北市三重先啬宫参拜，由于赵少康表态参选党主席和2024总统，三人同框格外引人注目。赵少康表示，来是表示团结，因为团结很重要，2016、2020年国民党选输，就是因为不团结，所以2024一定要团结。

据《中国时报》报道，昨天上午，赵少康最先到场，与国民党秘书长李乾龙在宫庙门口迎接陆续到场的江启臣和马英九，江启臣拉着大家玩自拍，互动热络。

媒体联访时，马被问到赵少康表态要参选2024总统，是否会与江启臣形成竞争？马英九表示，赵少康愿回到国民党一起奋斗，让众人振奋与欣慰，希望借此能鼓舞更多的失联党员回来，国民党才会更有希望。

赵少康表示，因媒体报导马前总统和江主席会来，所以他打电话说要来，他说，来一方面祈求风调雨顺、国泰民安，一方面也希望国民党能团结。

对媒体称是“蓝营三巨头”首次公开亮相，赵少康自谦表示，不能说“三巨头”，马江两人是“二巨头”，自己不算巨头。他强调，大家在一起就是象征团结，来是为了象征大家一条心，团结在一起，不管怎么竞争，都是团结。

江启臣则说，大年初三，非常高兴赵一起来先啬宫参拜，这真的是泛蓝大团结，新年新气象，是好事。江表示，他现在是党主席，党务工作他一定参与，党是大家的，大家都应共同参与，不管最后谁是坐轿的，所有党员就是负责抬轿，2022、2024都是如此。

至于蓝委蒋万安日前在政论节目中松口“该是我要扛的责任，我不会回避”，被指表态参选台北市长，马英九指这种参与的精神，是国民党未来的重要基础。赵少康也果断回应支持。他特别指出，自己支持能够胜选的人参选，而蒋万安是有机会胜选的。