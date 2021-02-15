比尔·盖茨：中国为全球碳减排事业作出贡献

微软共同创始人比尔·盖茨日前接受新华社记者视频专访，他呼吁全球共同努力，防止气候灾难发生。他同时称赞中国为全球碳减排事业作出的贡献。

据新华社报道，同时担任美国盖茨基金会联席主席的盖茨说，如果全球气温持续升高，到本世纪末全球可能会发生气候灾难，这一灾难将严重破坏自然生态系统，造成的死亡人数可能会是死于新冠肺炎人数的五倍。

盖茨表示，中国领导人将遏制气候变化作为优先事项，并愿在这一问题上与其他国家合作，这是非常好的事情。“没有中国的贡献，电池和太阳能设备等这些（有利于遏制气候变化的）关键要素价格就不会像现在这么低廉。”

盖茨说，中国正在努力建设使用更多可再生能源的电网。“我希望中国投身创新事业的企业和个人能够将绿色能源生产成本降到足够低，这样中国还能在‘一带一路’建设中更好地推动可再生能源的使用。”

盖茨认为，温室气体排放源头众多，实体经济应做出相应改变，轻视这一问题或对这一问题持过分悲观态度都是错误的。实现零排放是每个行业都要面对的课题，最关键的就是推动创新。

盖茨呼吁各国政府在创新方面加大投入，他希望包括美国和中国在内的所有具有创新能力的国家都应努力大幅降低绿色能源生产成本。

他指出，基础研发是各国重要的合作领域，特别是在难度最大的领域，如降低绿色氢能源成本以生产“绿色的”钢铁和肥料。中美两国加强在气候变化和创新两个领域的合作将是双赢之举。

“美中都高度关注这两个领域，而且两国都拥有聪明的青年人才，他们都以投身于这两个领域为荣。”他说。

盖茨将于本月16日出版名为《如何避免气候灾难：已有的解决方案及突破方向》的新书，他在书中提出了一些可以降低温室气体排放的切实举措。他希望这本书能推动各国采取创新、合作等措施防止气候灾难出现。

盖茨表示，目前一些领域的碳减排已取得进展，如太阳能设备和电动汽车的研制和应用等。他说，中国已降低了太阳能设备和电动汽车的生产成本，电动公交车在很多中国城市已成为标配，成本的下降使其在世界其他地方投入使用。

他同时表示，人们对更难控制排放的领域尚未给予足够关注，如水泥、钢铁、种植、畜牧和航空燃料等，在这些领域走绿色路线的成本过高是当前人们面临的一大难题。

盖茨较为看好核能的发展前景，他认为核能在传输和可靠性上具有优势，核电站如今更加安全、经济，核能将在全球能源中发挥更重要的作用，美中两国在核能领域也有广阔的合作空间。