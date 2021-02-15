吴彦祖悬赏缉凶 美唐人街推倒老翁男子被捕

一名28岁男子上个月底在美国唐人街人行道上用力推倒一名91岁的亚裔老翁，在美国出生的艺人吴彦祖和韩裔美国演员金大贤（Daniel Dae Kim）悬赏2万5000美元（3万3088新元），希望能捉拿嫌犯，嫌犯随后被捕。

综合美国广播公司ABC7和哥伦比亚广播公司CBS报道，这名28岁的嫌犯叶海亚·穆斯林（Yahya Muslim）今年1月31日在加州奥克兰（Oakland）唐人街人行道上老翁推倒后逃之夭夭。案发过程被附近的闭路摄像机拍摄下来。

被捕嫌犯除了面对与此案有关的控状之外，他也被控在同一天攻击一名60岁亚裔男子和另一名55岁亚裔妇女。

另据美国有线新闻网CNN和美国全国广播公司NBC报道，攻击亚裔美国人的案件数量激增。美国执法单位和关注亚裔社群的活跃人士提到，针对亚洲人的仇恨和暴力行为已经持续了几个月，并说需要解决这个问题。

美国亚太政策与规划委员会执行主任兼“制止仇恨亚裔和太平洋岛民”平台（Stop AAPI Hate）创办人之一库尔卡尼 （Manjusha Kulkarni）说：“这个国家正在发生的一些事情，让我们回想起我们这个社群在过去经历过的一些真正不愉快事件。”

报道称，人权组织不清楚导致针对亚裔美国人的暴力案件数量激增的原因，但在冠病疫情爆发后，他们留意到一种针对性仇恨方式。