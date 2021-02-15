习近平《求是》发文：全面小康最艰难繁重任务在农村

明天（16日）出版的第四期《求是》杂志将发表中共总书记、中国国家主席习近平的文章《在河北省阜平县考察扶贫开发工作时的讲话》。文章强调，消除贫困、改善民生、实现共同富裕，是社会主义的本质要求。全面建成小康社会，最艰巨最繁重的任务在农村、特别是在贫困地区。

据新华社报道，习近平指出，没有农村的小康，特别是没有贫困地区的小康，就没有全面建成小康社会。对各类困难群众，“我们要格外关注、格外关爱、格外关心，千方百计帮助他们排忧解难。”

文章指出，帮助困难群众特别是革命老区、贫困山区困难群众早日脱贫致富，到2020年稳定实现扶贫对象不愁吃、不愁穿，保障其义务教育、基本医疗、住房，是中央确定的目标。要坚定信心，找对路子。只要有信心，黄土变成金。要坚持因地制宜、科学规划、分类指导、因势利导，从实际出发，真正使老百姓得到实惠。

文章指出，农村要发展，农民要致富，关键靠支部。要增强村党组织联系群众、服务群众、凝聚群众、造福群众的功能，真正发挥战斗堡垒作用，成为带领乡亲们脱贫致富奔小康的主心骨、领路人。要原原本本把政策落实好，真真实实把情况摸清楚，扎扎实实把支部建设好，切切实实把团结搞扎实，真正把乡亲们的事情办好。