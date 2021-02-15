春节三天“搓澡”搜索量提升21% 苏杭网友最积极

中国春节假期过半，在这个传统的“催婚旺季”，很多年轻人都要面对长辈的轮番“问候”。14日，支付宝数字生活平台发布数据显示，春节假期前三天，“结婚”的搜索次数是去年春节的三倍多，同样被搜索较多的还有“搓澡”和“失眠”，搓澡洗浴相关信息的搜索量较1月同期增加21%，而“失眠”的搜索量逐日增加，大年初二比初一环比增长了30%。

据中新网报道，每年春节面临催婚困扰的年轻人不在少数。今天是农历大年初三，也是年轻群体颇为重视的情人节，大家对婚姻的期待进入一个小高峰。

支付宝搜索数据显示，春节假期前三天，网友搜索“结婚”的次数是去年春节前三天的3倍多。此外，这三天“鲜花”的搜索量也较1月同期增长了129%。

因返乡和就地过年而分流的“打工人”们，也希望趁着假期休养身心、恢复元气。春节三天，搓澡洗浴相关信息的搜索频次，较1月同期提升了21%。其中，苏州、杭州网友搜索的次数最多。

不过，相较往年有浴场推出“年夜饭套餐”等热闹景象，疫情防控背景下，很多浴场、温泉馆都控制了接待人数，并打出“新年价”折扣。一些接待场所也主动挂起线上营业指南，向用户展示营业时间、防疫措施等信息。

或许因为春节假期玩嗨了，不少网友都遇到了睡眠问题。春节假期前三天，失眠的搜索量逐日攀升。其中，大年初二失眠的搜索量比初一环比增长30%。

“90后”白领袁扬说：“本来准备春节好好休养生息，把大半年没睡够的觉补回来，结果守岁、加班、拜年，没一天能早睡晚起的。”虽然春节假期才过半，一些网友已经意识到，要提前拯救自己的生物钟。和失眠相关的服务中，睡眠小程序的访问量增加明显，日均访问量对比上周涨了1.1倍。