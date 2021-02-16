疫情之下 林郑与八名问责官员全年无休

在冠病疫情影响下，香港多名问责高官在2020年的放假日数较往年大减。

据香港01统计，香港特首及司局长于2020年放假日数合共仅39天，较2019年的260天锐减85%。翻查政府宪报发现，特首林郑月娥及大部分司局长在2020年均没有休假，其中抗疫主将、食物及卫生局局长陈肇始全年无休，但要数高官“工作狂”，非政务司司长张建宗莫属，自2017年上任起未曾休假。

反观在2​​019年，即使在反修例示威最激烈期间，也有问责官员“放大假”，其中运输及房屋局局长陈帆是“放假王”，享有多达38天的假期，至2020年也成功“卫冕”，以七天的假期“领先”同侪。

香港特首办回覆查询时表示，林郑月娥除2017及18年离港休假外，及后没有离港休假，即上任三年多，仅合共休假15天。据政府宪报，林郑月娥2019及2020年没有休假，比三任前特首都要“勤奋”。

回顾过去三任特首的放假情况，董建华在任约八年间合共放假59.5天，平均每年放假7.4天；曾荫权在任约七年间，共休假89.5天，平均每年放假12.8天，而梁振英上任五年共放假67天，每年平均放13.4天。

根据港府当前安排，政治委任官员享有每年22天年假，最多可累积22天年假。据政府宪报，2020年特首及三司没有任何休假；局长级别官员也有五人“全年无休”，包括主力抗疫的食物及卫生局局长陈肇始、保安局局长李家超、新上任的民政事务局局长徐英伟等。



休假最多的是去年4月离任的财经事务及库务局局长刘怡翔，全年放假11.5天。其次是运输及房屋局局长陈帆和发展局局长黄伟纶，他们在去年1月底疫情爆发初期，分别一连休假七天，若以现任官员计，两人并列榜首。紧随其后的是商务及经济发展局局长邱腾华，去年1月初曾休假六天。

综观2020年，问责高官申领假期相当“克制”，自2月起疫情渐趋严峻，反覆出现数波疫情，加上“封关”多时，并没有官员“放长假”。

根据《政治委任制度官员守则》，局长缺勤时将由副局长代理职务。按照规定，特首和官员无论公干或休假离港，只要能在需要时短时间内回港履行公务，便无须安排官员署任其职务，即是官员休假在港，也未必需要向外公布，因此按宪报列出的官员休假日数，未必全数反映官员的放假日数。