中国大使馆回应反对任意拘押宣言 批评加拿大“贼喊捉贼”

在加拿大的倡议下，美国等58个国家周一（15日）发表《反对在国与国关系中任意拘押宣言》，反对一些国家把拘押外国公民当作外交筹码。

中国驻加拿大大使馆发言人当地时间2月15日对此表示强烈不满与坚决反对。大使馆透露，已向加方提出严正交涉，同时再次敦促加方认真反省错误，停止以任何方式为中加关系制造新的障碍。

据大使馆官网消息，发言人指责加拿大牵头发表宣言，并刻意安排在“宣言”启动仪式上提及被中国拘留的两名加拿大公民康明凯、斯帕佛是“混淆是非、别有用心。”

发言人重申，孟晚舟事件是一起“彻头彻尾的政治事件”，批评加方在孟晚舟“未违反任何加法律”的情况下将其拘押逾两年之久，才是不折不扣的任意拘押，是对中国公民合法权益的粗暴践踏。

发言人说，加拿大一方面标榜自己“坚持法治”、“反对任意拘押”，另一方面却任意拘押中国公民，企图把孟晚舟用作美方打压中国企业的筹码。“这种贼喊捉贼的行径是何等的虚伪和卑鄙！”

发言人再次强调，中国是法治国家。加公民康明凯、斯帕佛因涉嫌危害中国国家安全犯罪被依法逮捕和起诉。中国司法机关严格依法独立办案，充分保障二人各项合法权利。加方企图搞“麦克风外交”、在国际上拉帮结伙向中方施压完全是徒劳的，只能是死路一条。

发言人说，中方再次敦促加方认真反省错误，立即释放孟晚舟并确保她平安回到中国，停止以任何方式为中加关系制造新的障碍。