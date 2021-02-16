中国商务部：对世贸新任总干事“充满信心”

中国商务部世贸司负责人周一祝贺伊维拉博士(Ngozi Okonjo-Iweala)担任世界贸易组织(WTO)新任总干事，并表示对她担任总干事充满信心。

据路透社报道，世界贸易组织昨日稍早召开总理事会特别会议，任命前尼日利亚财政部长伊维拉为世贸组织新任总干事。

在回答记者提问时，中国商务部世贸司负责人表示，“中方对她担任世贸组织总干事充满信心。中方期待她履新之后，促进世贸组织尽快恢复正常功能，推动世贸组织在抗疫合作、经济复苏方面发挥更大作用，推动世贸组织第12届部长级会议取得积极成果，推进世贸组织必要改革，维护和增强多边贸易体制的权威性和有效性。”

该负责人还说，“中方将坚定地支持多边贸易体制，积极参与世贸组织改革，以实际行动支持总干事开展工作。”

据彭博社报道，伊维拉博士此前担任全球疫苗免疫联盟的主席，还曾担任两任尼日利亚财长，并且曾在世界银行工作约25年。伊维拉博士还拥有包括美国国籍在内的双重国籍身份，这意味着她也是第一位担任世贸组织总干事的美国人。

中国驻世贸组织代表团在声明中说，全体成员国的集体决定不仅是对伊维拉博士本人的信任投票，还彰显了对所有成员国的愿景、期望以及所有人都相信并维护的多边贸易体系的信任。