056A轻型护卫舰南阳舰、商丘舰入列中国海军

以河南省南阳市、商丘市命名的南阳舰、商丘舰正式入列中国海军。

据微信公众号“河南日报”2月15日报道，中国海军056A型轻型护卫舰最后一批两艘舰命名终于揭晓，619号南阳舰和618号商丘舰分别于1月底和本月初正式到海军某护卫舰支队服役。

记者了解到，虽然2020年海军就已接收618、619舰，但两舰舰名在今年才陆续公布。南阳从去年开始配合部队，进行海军619舰名的标识设计等工作。今年1月30日，正式在海军某基地举行了南阳舰命名列装仪式。这是自中国海军建立以来，首次以南阳命名水面主战舰艇。

据介绍，056系列导弹护卫舰是中国自主研发、自主制造并大批量装备的1000余吨级近海舰艇，全系列分为两型（056、056A）六个构型。其中，056型首舰于2012年下水、2013年3月服役，2016年12月海军正式接收最后一艘056型导弹护卫舰“宁德”号；056A型首舰则于2014年11月份入列。056、056A系列共72艘舰构成了中国近海防卫的主要力量。

相比之下，056型主要用于近海防御，担负日常巡逻任务，替换053H型护卫舰系列和037型猎潜艇系列舰艇，该型共建造22艘。而056A则在首型的基础上加强了反潜、扫雷能力，性能更好，建造数量也更多，达50艘之多。

随着南阳舰和商丘舰正式入列，加上此前已服役的501信阳舰、593三门峡舰、612平顶山舰，以河南省省辖市命名的056系列护卫舰共有五艘。

关于海军战舰命名规则，中国军网2020年3月曾刊文《你的籍贯我的名，人民海军战舰命名的前世今生》介绍，海军舰艇是浮动的国土，经常独立和分散或与其他军兵种联合执行各种战斗勤务。为了便于通信联络、指挥和调动，每艘舰艇从诞生时起就有了自己的舷号和名字，于是便产生了中国海军舰艇命名规则。

1978年11月3日，中央军委批准同意海军舰艇命名方案。11月18日，海军颁发了《海军舰艇命名条例》，详细规定了中国海军军舰命名规则。1986年7月10日，海军对该条例作了补充和修改。增加了如下命名原则：区别于国际上其他国家和地区的舰艇命名；区别于国内地方船名；条理性强，便于记忆；字音清楚，不易相互混淆；名称响亮，有意义，能够体现祖国的尊严，表现出中国的悠久历史和文化；能够经得起历史的考验，使用长久，在相当长时间内，能够满足装备发展的需要。具体命名规定是：航空母舰、巡洋舰以行政省(区)或词组命名；驱逐舰、护卫舰以大、中城市命名；扫布雷舰、猎潜艇以“县、州”命名。

文章介绍，每一艘舰艇都有一个中文的名字。新建造和新入列（或更名）的舰艇，由批准授名机关正式授予舰名和舷号，颁发《舰艇命名证书》，按照《条例》的规定举行命名入列典礼；舰艇命名享受“终身制”，中途一般不予更名。