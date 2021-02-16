中国田协公布赛历 田径赛事迎来大恢复

中国田径协会15日在官方网站公布了2021年的全年中国赛事计划。虽然疫情带来的威胁还未消除，但有了2020年办赛的经验后，今年中国田径赛事得到很大程度的恢复。

据《北京日报》报道，2020年冠病疫情爆发后，中国田协正式举行的中国田径比赛是9月的绍兴全国锦标赛。那次全国锦标赛管控很严格，参赛的标准很高，参赛人数并不多。去年大部分时间以及今年春节前，中国田协指导各地举办的田径比赛，基本上是特许赛、通讯赛、基地赛。参赛运动员在训练所在地进行比赛，成绩汇总到中国田径协会，排出位次。

在公布的2021年赛事计划中，春节之后中国的第一项田径赛事是2021年室内田径邀请赛（华北赛区），将于3月6日在济南举行。3月12日室内田径邀请赛（西南赛区）也将在成都举行。中国田协官网已经开启了两项赛事的报名系统，这意味着田径中国赛事即将重启。

今年的重头戏是奥运会和全运会，两大赛事的田径项目资格赛时间很近。奥运会选拔赛暨2021年全国田径冠军赛，比赛将于6月11日到13日进行，比赛地点在浙江绍兴。全运会资格赛暨2021年全国田径锦标赛，比赛将于6月24日到27日在重庆进行。

东京奥运会田径比赛时间是7月30日到8月8日。奥运会后，中国田径将接连迎来重磅赛事：8月14日在上海进行的钻石联赛上海站比赛。8月22日在深圳进行的钻石联赛深圳站。8月23日到28日在成都进行世界大学生运动会的田径比赛。9月20日到26日，在西安进行全运会的田径赛事。在11月24日到27日，在汕头举行2021年亚洲青年运动会，田径比赛也是重头。

全运会前，西安将举行一场田径测试赛暨田径邀请赛，此外还有杭州亚运会田径测试赛暨田径邀请赛。两场测试赛都计划在5月进行，具体时间待定。