澳媒称三世卫专家与中国政府有关联 当事人回击

澳大利亚天空新闻主播夏里·马克森（Sharri Markson）2月14日在节目中称，世卫组织专家组关于冠病起源报告的公正性正受到质疑，因为至少有三名世卫组织专家组成员和中国官方机构曾有联系。

在当天的报道中，马克森质疑的三名专家分别是世卫组织食品安全和动物疾病专家彼得·本·恩布雷克（Peter Ben Embarek）、世界卫生组织病原体顾问、美国非营利组织生态健康联盟主席彼得·达扎克（Peter Daszak）、荷兰病毒学家马里恩·库普曼斯（Marion Koopmans）。

马克森在她的报道中罗列了一些她搜集的三名专家“亲华的证据”，包括恩布雷克于2017年接受了中国食品科学技术学会和国际食品科技联盟颁发的“科学精神奖”、库普曼斯是广东省疾控中心的科学顾问，其个人简历至今还挂在广东省疾控中心的官网上、以及达扎克在2018年在个人社交媒体账号上表示，与中国科学院武汉病毒研究所研究员石正丽在蝙蝠研究上有过长久合作。

马克森列举的相关“证据”（新闻截图）

马克森表示，当一些世卫的“调查员”被“调查”出和中国有联系时，公众对这份世卫报告的信任自然就会受到损害。

随后，马克森再次提到冠病病毒“有可能是通过实验室泄露出来的……因此我们需要独立的调查员，以开放的心态去寻找答案，而不是那些被中国政府认为没有问题的科学家”。

库普曼斯对此在推特上回应称，“好吧，新的阴谋论又来了，我是广东省疾控中心的科学顾问，所以我就成为了‘为中国政府工作的人’，噢，顺便说一句，我还为欧洲工作（库普曼斯为欧盟冠病专家顾问小组成员、欧盟高威胁病原体国家参考中心负责人），也为美国政府工作（库普曼斯曾在美国疾控中心兽医学部门工作三年）”。

世卫专家组2月9日完成在武汉的调查后，包括《纽约时报》在内的多家西方媒体引述调查组成员，称中方拒绝提供有关早期病患的原始资料。但过后达扎克与另一名成员菲舍尔相继在个人推特上反驳相关报道。中国官媒也引述二人，批评西方媒体断章取义。