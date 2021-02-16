日知名女声优自爆曾参拜靖国神社 中国网民反应两极

日本知名女声优茅野爱衣，因上周四（11日）除夕当天自爆曾参拜靖国神社，引起中国网民激烈反应。

据环球网报道，茅野爱衣上周四在其常驻的广播节目《工作之余祈愿》中透露，由于工作地点在靖国神社附近，她曾趁空档期间前往参拜，并形容靖国神社是个“让人心情好的地方”、“让我们好好鞠躬行礼”。

资料显示，自明治天皇开始，靖国神社成为日本天皇唯一鞠躬的对象。1978年之后，因二战14名日本甲级战犯入祠靖国神社一引起争议，此后天皇便未参拜此神社。

上述事件引起争议后，该广播节目仍正常更新，但有关音频已下架，相关推文也被删除，茅野爱衣至今还未就事件作出回应。

据“东网”报道，中国网民针对事件反应两极，其中不少网民认为茅野爱衣在除夕当天透露相关消息，是“相当程度的挑衅及冒犯”，扬言会抵制她；另一方面，由于茅野人气非常高，其多套配音作品在中国均具极高知名度，且深受动漫迷喜爱，因此有大批粉迷表明力撑，不会抵制她。

茅野爱衣曾为多部著名日本动画配音，单在2021年春季，除《无职转生》外，还有《堀与宫村》、《弱角友崎同学》、《约定的梦幻岛（第二季）》等，以往作品更是多不胜数，包括《刀剑神域》、《鬼灭之刃》、《为美好的世界献上祝福！》、《齐木楠雄的灾难》等。

有网民不完全统计，茅野爱衣曾参与配音、同时获B站引进的动画多达139部，几乎涵盖各大知名作品。因此，她一旦被中国网民全面抵制，B站恐受到毁灭性打击。对此，有网民调侃：“应该把作品与声优分开吧，抵制茅野爱衣的作品，索性不看日本动画罢了。”

