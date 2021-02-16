联合专家组就冠病溯源总结报告达共识

中国和世界卫生组织冠病病毒溯源研究联合专家组组长恩布雷克(Peter Ben Embarek)表示，联合专家组已就病毒溯源总结性报告达成共识，将在未来几天内完成该份报告。

据澎湃新闻报道，他强调这些报告的重点是在于专家组就调查结果、研究结论和未来研究方向达成共识，并重申不存在其中一方影响另一方得出结论的情况。

新华社报道，恩布雷克强调，未来仍需进一步研究以获取更多证据，并据此探讨有关冠病病毒来源的所有假设。

恩布雷克在周一（15日）的记者会上说，专家组在武汉的最后一天就已经和中方同行就总结报告达成了一致，特别是该报告的主要结论、发现及建议等关键内容。

未来几天，专家组将与中方同行一起首先完成中期报告，之后几周内再撰写详细报告，包括报告的技术细节、背景、研究方法等描述性部分。

恩布雷克强调，此次报告是国际专家组和中方同行共同完成的联合报告，并非一方对另一方所作结论做评判，而是反映了双方就主要调查结果、结论及建议达成的共识。

他同时表示，专家组目前并不排除任何有关冠病病毒来源的假设，未来还将根据新的证据和研究的进展，定期对各种假设展开评估。

在武汉就冠病疫情调查四周的专家组2月9日公布初步调查结果。此后，中国与西方媒体就中方在调查期间是否足够公开透明，以及是否曾影响专家组调查展开唇枪舌剑。

《纽约时报》等多家西方媒体12日起发表报道，引述专家组成员，指中国拒绝公开部分早期病患的原始数据。另外两名专家组成员达萨克和菲舍尔过后则公开反驳报道，中国官媒也引述两人的发言驳斥《纽约时报》的报道。

恩布雷克与达萨克也被澳媒指与中国政府“有关联”，或影响调查结果。

联合专家组赴中国疫源研究后，美国政府发声质疑达成结论过程，对此世卫总干事谭德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)表示，无论未来总结调查报告会有什么结论，这些都是专家们独立的研究。

谭德塞指出，联合专家组中只有两人来自世卫，其它10位专家来自不同国家的10个机构。世卫不会指导他们该怎么做，是由专家们提供独立报告。

他澄清，自己多次听到有人说这是世卫的研究及调查，但事实并非如此。他指出，这不是世卫的调查，而是一项独立进行的研究，世卫仅居中协调。