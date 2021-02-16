黎智英等人涉前年非法集结 区诺轩梁耀忠认罪

壹传媒创始人黎智英与八名民主派人士被控于前年8月18日参与及组织民阵集会的未经批准集结，今天（16日）上午在西九龙裁判法院开审。

据《星岛日报》报道，九人中仅区诺轩承认两项参与及组织未经批准集结罪，梁耀忠则承认一项参与未经批准集结罪，梁耀忠否认的组织未经批准集结控罪将存档法庭，其余被告否认控罪。区、梁两人求情及判刑将押后至3月22日早上处理，期间续准保释。

资深大律师余若海代表控方，辅以大律师林芷莹及检控官刘允祥；辩方由多名资深大律师代表，蔡维邦代表黎智英，骆应淦代表李柱铭和何俊仁，潘熙代表梁国雄，何沛谦代表吴霭仪，戴启思代表李卓人及何秀兰，夏博义代表梁耀忠。

控方大律师林芷莹读出第九被告区诺轩的承认案情，九名被告涉嫌参与、组织或煽惑他人参与在2019年8月18日举行的“煞停警黑乱港落实五大诉求”的流水式集会，警方只批准民阵在上午10时至晚上6时在维多利亚公园举行集会，基于公众安全而拒绝民阵计划由下午3时至7时，从维园步行至遮打道行人专用区的游行，以及在下午5时至晚上11时59分的遮打道行人专用区集会，就该两项游行集会发出“反对通知书”。民阵在2019年8月19日向公众活动及游行上诉委员会提出上诉，上诉委员会在翌日驳回上诉。

黎智英今天身穿卡其色西装，在三名惩教人员押解下出庭，精神不俗，向其女儿挥手打招呼，又提着笑脸向旁听人士挥手致意。同为被告的李卓人则向黎关心，说他瘦了。天主教香港教区荣休主教陈日君枢机、前立法会议员杨森、李永达、梁家杰及林卓廷、社民连主席黄浩铭、秘书长吴文远、香港中文大学社会学系前副教授陈健民等都到场旁听支持。

此外，黎智英将于本周四（2月18日）到高等法院申请保释，蔡维邦资深大律师为黎智英申请当日缺席审讯，控方对此没有特别意见，胡雅文法官建议当天播放黎智英不争议身分的涉案录影片段，而当日审讯将暂由资深大律师骆应淦代表黎智英。