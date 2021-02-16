美共和党众议员吁抵制北京冬奥

美国国会共和党联邦众议员华尔兹（Michael Waltz）周一（15日）推出决议案，敦促美国应该抵制2022年北京冬季奥运会。他说：“我希望这是美国政府加入180个呼吁抵制（北京冬奥）人权组织的第一步，并让美国站在世界人权倡导者的前沿。”

在2022年北京冬奥进入一年倒数的背景下，来自全球180多个人权团体组成的国际联盟2月3日发表联署公开信，呼吁各国领导人关注中国的人权纪录，抵制2022北京冬奥；对此，中国官媒《环球时报》总编辑胡锡进7日在推特上发文，扬言中国将以“严厉制裁”回应任何抵制北京冬奥的国家。

据美国之音报道，根据内容，决议案首先敦促美国奥委会向国际奥委会提议将2022年冬奥会转移到中国以外的地点。如果提议遭到国际奥委会拒绝，“美国奥委会和其他国家的奥委会应该退出2022奥运会比赛”。

决议案引用美国国会暨行政当局中国委员会（CECC）的年度报告称，中国去年采取了前所未有的措施，“通过审查、恐吓和拘留行使基本人权的个人和团体来扩大其镇压政策，特别是在新疆维吾尔自治区和香港”。

决议提到，中国采取加大监控力度等手段，使中国的宗教受到更严格紧密的官方控制。同时，决议还指责，中国政府以言论审查的方式隐瞒了冠病疫情，进而导致全球大爆发。

决议案称：“奥运会是国际文化的庆典，是人类的节日，是旨在将政治、意识形态与外交分歧独立于外的活动。”“然而，在中国，有组织的暴行仍继续在新疆进行；香港公民的自由仍持续被践踏；人们参与宗教敬拜的基本权利仍受到残酷迫害；冠病病毒疫情仍在全球肆虐，在中国举办2022冬奥会将是不道德、没有伦理且错误的。”

报道指出，共和党联邦参议员斯科特（ Rick Scott）本月早些时候也推出决议案，呼吁国际奥委会将2022冬奥会转移出中国，让别的国家申办，“除非北京立即解决其严重且大量的人权侵犯问题”。

报道称，这项参议院决议案目前获得六位共和党参议员的联署支持。

