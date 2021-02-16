林郑：香港国际金融中心地位稳固

香港金银业贸易场16日举行辛丑年新春开市仪式，香港特区行政长官林郑月娥以视像形式出席活动并致辞指出，过去一年，全球投资市场在疫情下备受考验，香港的国际金融中心地位稳固，展现了强劲的动力，有长足的发展；希望牛年为贵金属贸易带来更多商机。

据中新社报道，林郑月娥当日首次以香港特区行政长官身份出席金银业贸易场的开市仪式。她在视像致辞中表示，疫情之下，在金银业方面，各国的封锁措施一度阻碍黄金资产的运输和交收。然而，凭借金银业贸易场立足香港100多年的经验及实力，实金业务很快便重拾升轨。贸易场过去一年亦积极拓展新增长点，包括开发更多的黄金投资产品，继续推动贵金属深港通，并发展广州南沙黄金白银珠宝小镇的项目，打造大湾区的黄金白银走廊，务求进一步加强香港与内地黄金市场的合作。

林郑月娥说，今年是牛年，在中国传统文化当中，牛是勤劳的象征，而牛的活动也代表生产和增值，市场持续畅旺又称为“牛市”，希望牛年为贵金属贸易带来更多商机，贸易场行员货如轮转。她又指，所谓“春到枝头已十分”，香港是个福地，相信在新的一年，香港一定能跨越各种严峻的考验，开创明天。

香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇当日也在开市仪式上发表视像致辞。他表示，疫情鼓励人们更灵活运用创新科技，而金融科技亦已成为业界发展不可或缺的新趋势，也很高兴看到金银业贸易场近年积极探索新的产品及项目，推动贵金属行业的进步。

许正宇说，除了金融市场持续有好表现，亦祝愿新的一年香港早日战胜疫情。