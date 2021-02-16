塞尔维亚总统向中国专家授勋感谢抗疫贡献

塞尔维亚总统武契奇15日向中国赴塞尔维亚抗疫专家组和中国华大集团专家授勋，以感谢他们在塞尔维亚抗疫工作中的贡献。

据香港中通社报道，武契奇当天在首都贝尔格莱德举行的国庆日庆祝活动中，授予九名支援塞尔维亚抗疫的中国医疗专家“金质功勋奖章”，授予帮助塞尔维亚修建“火眼”病毒检测实验室的华大集团专家“一等塞尔维亚国旗勋章”。

此次接受授勋授奖的共计170人，大多来自医务系统，其次是警务人员、教育工作者、艺术工作者、媒体工作者和企业家等。其中20名外国人被武契奇授勋授奖，包括中国援塞医疗队九人。在接受表彰的七名记者中，两名来自外国媒体，中国中央广播电视总台驻当地记者是其中之一。

武契奇在讲话中表示，感谢这个时代的英雄，他们无私地为塞尔维亚奉献，不求回报。“他们的名字将被永远写在赞美、勇气和荣誉书中”。

2020年上半年，九名中国医疗专家先后抵达塞尔维亚，帮助该国防控疫情。塞国防部曾授予中国医疗专家塞尔维亚军队最高级别纪念勋章：“为塞尔维亚国防作出杰出贡献纪念勋章”。

在华大集团的帮助下，两座“火眼”病毒检测实验室分别于2020年4月和7月在贝尔格莱德和塞尔维亚南部城市尼什落成。两座实验室每日最大检测量为3000份样本，大大提升了塞尔维亚的病毒检测能力。