台海军锦江舰除役 沱江舰加速量产接棒

在台湾海军服役26年的锦江舰本月退役，这也是锦江级舰首艘退役的军舰，日后将由沱江级后续舰接棒。

据中时新闻网报道，台湾军方本来规划是一比一替换，沱江级舰造好一艘，锦江级舰就除役一艘。虽然蔡英文要求沱江舰量产加速，提前于2023年造六艘，但军方官员说，一艘换一艘政策不变，仍按计划进行。

台湾海军舰队指挥部131舰队于2月1日举行“锦江军舰”除役典礼，典礼在海军新滨营区举行，邀请历任舰长及各级重要干部参与，由舰队长正式宣布除役命令，接受呈缴单位旗、印信及舰名牌，并表示感谢曾经在这艘军舰上服役的前辈及同袍们，圆满达成各项任务。

台军1990年基于既有海上巡逻兵力难以满足当时近岸巡逻、反渗透及护渔等多项任务需要，故推动“光华三号”专案，建造新一代巡逻舰，亦为自力设计与建造近岸巡逻舰之开端，项目首艘原型舰由联合造船厂负责建造，于1994年12月1日成军命名为“锦江军舰”。锦江级舰共建12艘。

相较于一级舰，锦江舰虽然舰体较小，但在各项作战、演训，乃至救灾任务上，都在第一线服勤。经过无数次的惊涛骇浪与侦巡，钢铁身躯也有老旧的一天，为了持续保障台海安全，国防部推动“承海计划”，未来则由“沱江级”巡逻舰接续“锦江级”巡逻舰巡弋海疆任务。