澳大利亚传考虑取消地方政府签署的“一带一路”协议

澳洲国会在去年12月通过新法，授权联邦政府可阻挡地方政府与外国签订协议。由于中澳关系恶化，当时有外媒分析，包括维多利亚州与中国的一带一路协议、澳洲城镇与中国的姐妹市协议等恐怕都会受影响。近日传出澳洲总理莫里森（Scott Morrison）声称维多利亚州与中国签署的“一带一路”协议没好处，可能会在数周内取消。

据《澳洲新闻网》(News.com.au)16日报道，维多利亚州长安德鲁斯（Dan Andrews）2018年与中国签署关于“一带一路”计划的备忘录，强调此举能替维多利亚州带来更多就业与投资机会；然而，该协议一直饱受联邦政府批评，认为会给北京可趁之机，取得维州关键基础设施的资金和控制权。

澳洲联邦政府规定，安德鲁斯与其他州的州长、首席部长(Chief Minister)等，必须在3月10日前，向中央详述所有与外国签署的协议，并由联邦政府评估是否有其必要性。

澳洲《先驱太阳报》（Herald Sun）指出，莫里森在接受其访问时直言，看不到一带一路协议对维州有何好处，并质疑：“如果有好处，它们是什么？以什么为代价？我现在对这些问题没有答案，但（政府）会持续评估那些安排。”

中国外交部发言人赵立坚去年年底曾针对澳洲通过的外国关系法做出回应，认为澳洲政府应秉持客观、理性的态度，看待中澳合作和“一带一路”倡议，不要给两国的交流合作人为设置障碍，也不应搞选择性、歧视性执法等有损中澳互信和互利的举动。