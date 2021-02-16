小米获印度智能手机市场27%份额

美国科技市场研究企业IDC发布了2020年印度智能手机市场报告，市场小幅萎缩，小米和三星两家巨头占据前两名位置。

据新浪新闻报道，小米集团截至目前涨5.53%，报29.6港元（5.05新元），总市值7458亿港元。

IDC报告显示，因疫情影响，印度2020年智能手机市场萎缩了2%，总销量为1.497亿部。前五名公司包括四家中国品牌，非中国品牌三星电子排名第二。

小米去年获得印度智能手机市场27%份额，排名第一。不过小米手机销量下滑了6%，为4100万部。IDC报告指出，小米销量龙头是低价位的红米8，下半年该手机势头被红米9系列所取代。

三星电子去年在印度销售了2970万部智能手机，销量下滑4%，其市场份额为20%。IDC评价称，三星销量主要来自于Galaxy M系列以及新发布的Galaxy F系列，另外三星去年的线上销量同比增长了65%，线下销量则是大跌28%。

中国品牌Vivo位居第三，获得18%份额。其销量同比猛增了12%，达到2670万部。另外一个中国品牌Realme排名第四，获得13%份额，销量为1920万部，同比猛增了19%。

IDC报告说，去年下半年，印度智能手机市场反弹，预计2021年将迎来强劲增长。数据显示，去年四季度，印度智能手机销售4500万部，同比增长21%。其中三星电子四季度销量猛增35%，售出770万部。

报告预测，印度智能手机市场今年的增长速度在5%到9%之间，销售动力主要来自于中端手机换机需求，以及价格比较实惠的5G手机。另外，线下渠道销售也将复苏。