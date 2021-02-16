涉嫌台湾弃婴案 我国男女被通缉

（早报讯）2019年轰动一时的新加坡籍情侣被指在台湾弃婴案件出现惊人进展，法医解剖女婴后证实她出生时仍活着，而非自然死亡；由于客观证据都指向情侣有罪，台北检查署将这起案件转列为杀人罪和生母杀婴罪展开调查，并把这对情侣列为被告，向他们发出通缉令。

2019年2月26日凌晨，台北发生一起骇人弃婴案，一名男子被指在凌晨约3时50分，用黑色塑料袋装着新生女婴尸体，丢进台北西门町一家烤肉店外的厨余桶。

当时台湾警方根据线索，追查到该男子相信是一名来自新加坡的23岁王姓男子，他和24岁的郭姓女友19日就抵达台湾，并于案发当天下午4时30分离境回返我国。

查案人员过后也在客房浴室排水孔找到血迹、毛发和一小块的胎盘，经脱氧核糖核酸（DNA）比对后，证实与女婴吻合。

综合多家台湾媒体今午报道，由于客观证据都指向新加坡情侣涉有严重嫌疑，因此台北检察署已将案件转为侦办，并将涉案情侣列为杀人罪的被告。同时，当局也对两人发出通缉。

据报道，法医解剖女婴后，证实她出生时是活着的，而非自然死亡。由于情侣案发后已回国，新加坡和台湾也没有引渡条约，因此台湾警方当时通过媒体向被指涉案情侣隔空喊话，希望他们能主动到当地配合调查。我国警方当时受询时指出，已和台湾当局取得联系，并等待对方提交正式申请，以了解他们所需的协助。

根据台湾法律，若女婴是在活着时被丢弃在厨余桶，王姓男子将涉嫌触犯杀人罪，若罪成可被判死刑、无期徒刑或至少10年以上有期徒刑。至于郭姓女子，则可能触犯生母杀婴罪，若罪成被判处最少六个月，最长5年的有期徒刑。