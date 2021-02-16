朱立伦晒“单吊东风”麻将照 有意角逐国民党主席？

台湾前新北市长朱立伦再面簿贴出一张在麻将桌上的照片，正在“单吊东风”。不少台湾网友认为，他在暗示“万事俱备，只欠东风”，有意角逐国民党魁。

综合自由时报和联合报报道，前新北市民政局长江俊霆昨日（14日）在面簿贴出与前后任新北市长朱立伦、侯友宜合体照，两小时后却删文，引发了网友联想。对此，朱立伦没有多做回应，但他今日下午却贴出一张在麻将桌上的照片，正在“单吊东风”，让不少人认为他是话中有话。

朱立伦在面簿贴出牌桌照片，并说道“今日迎财神，诸事大吉！过年期间，家家户户团聚打打麻将。大家帮忙看看，我听哪一支胡牌！”可见他正“单吊东风”，不少网友认为他在暗示“万事俱备，只欠东风”，是话中有话、语带玄机。

不少网友更留言：“只欠东风，就等朱立伦开口，国民党下任党主席最佳人选，一定能带领国民党选赢2022县市长选举。”但也有网友表示：“争取大位，不是别人帮你争取，自己要有动作。”

国民党主席江启臣今天到云林县参拜六房妈祖，被问到对朱立伦的“独听东风”麻将牌的看法时，江启臣大笑回应“我不会打麻将耶”，不过春节打打麻将娱乐一下也很好。

江启臣说，国民党是最大在野党，主要工作是要把为民服务做好。国民党14名执政县市长都很努力，也交出了很好的执政成绩，希望新的一年继续下去。