港股大涨500点 创逾30个月新高

牛年新春香港金融市场首个交易日正式开市，港股大涨逾500点，高点创2018年6月以来新高。

据新华社报道，港股16日早盘高开，恒生指数开市报30675.82点，升502点，升幅1.66%。盘中高见30723点，创2018年6月以来新高。

香港特区行政长官林郑月娥16日在香港金银业贸易场新春开市仪式的视频致辞中表示，全球投资市场在新冠疫情下备受考验，在金银业方面，各国的封锁措施一度阻碍黄金资产的运输和交收。然而，凭借金银业贸易场立足香港一百多年的经验及实力，实金业务很快便重拾升轨。

港交所主席史美伦在开市仪式上表示，去年新股市场活跃，IPO集资额创十年新高，对港交所而言是丰收的一年。她相信，新一年有危也有机，在宏观经济仍有不确定性时，港交所在联接全球投资者及市场方面，地位将越来越重要。

金银业贸易场理事长张德熙在开市仪式上说，全球疫情即使缓和，经济复苏仍要面对莫大挑战，相信量化宽松及超低息政策会继续出现，预测金价在1750至1850美元整固后，有望进入第二阶段牛市。

香港特区政府财政司司长陈茂波在致辞中说，过去一年，香港的金融市场展现了无比的韧力，在社会各界的努力下，香港不但保持了金融稳定，还同时在多个方面都取得佳绩，包括股市的成交额、总市值以及首次公开招股集资金额等，展示了香港金融市场的坚实根基，以及香港作为全球领先国际金融中心的竞争力。