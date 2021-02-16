中国大型水陆两栖飞机AG600 已完成多次飞行试验

中国自主研制的大型水陆两栖飞机AG600多架试验机，据报已完成多次飞行试验，且正在中国各地研制生产。AG600是当前世界在研的最大水陆两栖飞机。

中国央视引述航空工业西飞型架夹具厂数字化型架单元长石天明说，春节假期期间，他和他的团队组织AG600项目127项数字化工装的安装与调试，确保节后顺利交付。

他表示，这么做的原因有两个：一是响应中国家疫情防控政策，为疫情防控做贡献；二是作为一名航空人，为航空强国做贡献。

报道指出，在这个春节假期里，负责AG600飞机航电、控制系统调试、飞机关键零部件生产、以及大部件装配的研制人员们，分别在上海、西安、石家庄、汉中等多地同时进行生产攻坚。

航空工业通飞华南飞机工业有限公司副总经理王彬说，目前AG600飞机已经进入到全面试制和全面试验的阶段。2021年的目标是完成AG600投水功能的实验验证，以及铁鸟试验台联调和03架机总装，“这个任务是非常艰巨的”。

AG600是中国为满足森林灭火和水上救援的需要，首次研制的大型特种用途民用飞机，被视为中国应急救援体系建设急需的重大航空装备。

在性能上，AG600在20秒内可一次汲水12吨，单次投水救火面积可达4000余平方米，接近一个足球场的面积。在海上救援时，该机可快速响应到达，在复杂气象条件下实施救援，起降抗浪能力不低于两米，一次可救助50名海上遇险人员。