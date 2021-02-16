港专家称提高检测量防疫情春节后反弹

香港冠病疫情近日显着放缓，单日新增本地确诊病例已连续几天低于10例，感染源头不明个案每天也维持在两至三宗。对此，香港医学专家梁子超表示，未来七天为疫情走势的关键。由于春节期间聚会活动增加，提高检测量是及早发现的手段，可防春节后疫情反弹。

香港呼吸系统专科医生梁子超接受香港中通社采访时说，以香港前几波的经验来说，一般疫情可控的标志是，过去14天累计录得源头不明个案仅两、三宗，所以第四波疫情是否已经受控，还需要再观察一段时间，一般七天为一个周期。

他并说：“春节期间新增确诊数字录得低位数水平，有可能是春节假期有病征的人士未去检测而导致的。”

春节期间，家庭聚会、走亲访友拜年聚餐；新年祈福，车公庙、黄大仙人流密集，市民大排长龙。对此，梁子超认为，大多数公众场所均有措施控制人流，公众场所聚集暴发大型群组的风险低，但仍存在传播病毒的风险。

香港医务委员会执照医生协会副会长唐继升则表示，春节香港市民外出增加，节假日聚集后是会有一些反弹的，所以目前的新增确诊数字处于低位并不代表疫情已经受控，未来还需要观察一段时间。

梁子超也指出，目前香港冠病检测方面出现了瓶颈，如果检测滞后将无法尽早找到确诊个案，“目前满足更多市民的检测需求是关键”。

梁子超进一步说，香港目前检测存在的问题是前线社区检测中心的采样人手不足，他因此建议在一些食肆或建筑地盘，香港卫生署可采取深喉唾液样本收集的方式，满足工作场所的检测需求。

香港今天起大部分工作场所都开始上班。梁子超说：“接下来几天会有更多的学校、工作场所等开学、开工、开市，香港不仅需要增加检测流动站、派樽检测，也需持续进行强制检测，从而可提前介入达到早发现的目标，防止疫情反弹。”

他表示，如果香港的新增确诊数字保持四、五个星期的低位数水平，相信疫情有望“清零”。

