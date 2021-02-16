下午察：中国触角早已伸向太平洋岛国？

太平洋区域最具影响力的组织太平洋岛国论坛（PIF）共有18个成员国，长期以来获得美国、日本、澳大利亚和新西兰支持。不过，其中五个成员国上周因对遴选论坛领导人一事出现意见分歧，宣布退出，导致PIF濒临分崩离析的边缘。

有分析人士指出，该区域大国如今担忧，PIF陷入危机，可能会为中国打开一扇大门，扩大其对太平洋地区的影响力。

太平洋岛国位处关键航道上，并拥有丰富的鱼类资源。该地区传统上以美国马首是瞻，并被澳洲视为后院。

密克罗尼西亚联邦、帕劳、马绍尔群岛、瑙鲁和基里巴斯，据报已集体退出太平洋岛国论坛。(早报制图）

但实际上，中国的触角早已伸向这片辽阔的海洋，最明显的信号，就是中国多年来向该区域岛国提供的大量经济援助。

据澳大利亚智库洛伊研究院（Lowy Institute）年统计，中国自2006年以来提供给太平洋岛国政府的援助总额超过23亿美元（30.45亿新元），其中三分之二以上都是押贷。

根据洛伊研究院发布的报告，南太平洋岛国如库克群岛、斐济、巴布亚新几内亚、萨摩亚、瓦努阿图等，都已是中国的债务国，报告认为，这些脆弱的小国可能会因为过度借贷而受制于中国。

美国也一度将中国对南太平洋岛国的援助比喻成“发薪日贷款”外交（Payday loan diplomacy）。发薪日贷款，原意指的是门槛较低的短期现金借贷，借款人承诺在自己发薪水后即偿还贷款，但如果到期无法还清贷款本金和利息，可以提出延期，这种贷款被认为容易让借贷方陷于债务长期增长的困境。

中国则否认将经济援助用作政治杠杆。中国外交部发言人华春莹2018年8月曾在例行记者会上回应说，中国提供的有关贷款从来不附带任何政治条件。

她说：“中方高度关注受援国债务的可持续性，充分尊重受援国政府的意愿，把资金投向基础设施等受援国急需发展且存在资金缺口的领域，帮助有关国家克服发展瓶颈，增强造血功能，从而促进经济社会可持续发展，改善当地民生，受到受援国政府和人民的热烈欢迎。”

中国外交部发言人华春莹2018年8月曾在例行记者会上回应说，中国提供的有关贷款从来不附带任何政治条件。(路透社）

但西方媒体仍纷纷指出，事情没那么简单，因为随着中国的经济援助逐渐增多，中国在太平洋地区的军事活动也越来越活跃。

据英国广播公司（BBC）报道，2018年6月，一艘中国军事侦察船驶入了斐济首都苏瓦的港口，并在澳洲的军舰旁边抛锚，“着实让澳洲人吓了一跳”。

而在更靠近澳洲的另一岛国瓦努阿图，中国据报正在建设一个面积有一艘航空母舰大小的深水港码头。中国已否认计划把它用作海军基地；瓦努阿图外交部长也坚称，瓦努阿图反对任何将其领土军事化的行为。

其实，澳洲、美国或许得思考一个问题：为什么中国留在太平洋岛国的脚印越来越多？

上面说过了，澳洲向来都把太平洋岛国看作是自己的“后院”，美国更因为位于区内的第50个州——夏威夷群岛——而视太平洋为自家战略势力范围。但多年来，澳洲、美国对这个后院、邻里，却是疏于打理。

二战后，太平洋对澳洲人来说，的确是“太平”的。除了有美国老大哥的保驾护航，与太平洋岛国有密切联系的前殖民地宗主国，如英国、法国等，都是澳洲的传统盟友。

但中国的到来，打破了这种传统格局。

中国和澳洲的关系近年来因冠病朔源等事件不断下滑。（路透社档案照）

公平地说，澳洲对太平洋岛国的援助一直是有的，总投入仍大于中国。洛伊研究院的数据显示，截至2020年，向太平洋岛国提供最多援助的国家是澳洲，数额高达96.3亿美元，中国则是67.8亿美元。由此可见，虽然中国正崛起成为该区域最大的援助国，但投入的金额仍远远落后于澳洲。

问题是，澳洲的援助迄今只集中在教育、医疗、保健和政府服务等领域，对基础设施的投资，则是通过诸如亚洲开发银行等国际机构。

太平洋国家抱怨澳洲的投资缺乏效益和效率，许多钱都浪费在了官僚机构和咨询公司上。

相比之下，中国的投入干脆利索，岛国要什么，中国给什么。不但给钱，而且从设计修建到运营管理一条龙服务。修桥铺路，建楼盖馆，一砖一瓦，看得见摸得着，立竿见影。

在合作共建“一带一路”的倡议下，中国的投资集中在太平洋岛国极需的基础设施项目。每个项目完工后，都会在醒目位置留下一个“中国援建”的标示牌，时刻提醒岛民饮水不忘掘井人。

巴布亚新几内亚主办APEC峰会会场之一的国际会展中心，据报是由中国援建。（互联网）

报道指出，巴布亚新几内亚于2018年主办APEC峰会的会场之一——国际会展中心——也是中国援建，或许这是对入场岛国代表们的最佳提示。

可以预见，中国、澳洲和美国等在太平洋的角力未来会继续上演，而且在某种程度上可能会越来越激烈。但受到关注的，应该不止于中国在该区域的活动，也包括澳洲、美国等其他国家，是怎么在潜在冲突危机出现时，才突然想起了这片海洋。