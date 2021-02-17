香港推荐紧急使用科兴疫苗

香港疫苗顾问专家委员会早前要求科兴提交更多数据，再考虑是否批准疫苗在港紧急使用。

委员会昨晚（16日）开会后表示，科兴已于农历新年假期间向卫生署提交进一步资料，指相隔28天再接种第二剂科兴疫苗，整体保护率将提升至62.3%。与会专家一致认为注射疫苗效益，高于可能出现的风险，因此会撰写报告，向食卫局局长推荐紧急使用科兴疫苗。

据《星岛日报》报道，科兴疫苗此前于未在医学杂志刊登第三期临床数据下，向港府申请紧急使用。政府疫苗顾问专家委员会审视相关资料，认为需要再向科兴索取更多资料，包括两剂疫苗相隔14天和28天接种的效果，以及抗体水平的资料才可决定是否批准在港使用。

科兴在年初二（2月13日）至初四（2月15日），再向香港卫生署提交最新的疫苗数据，疫苗顾问专家委员会昨日傍晚召开近两小时会议。

召集人刘泽星表示，专家一并考虑新旧数据后，决定向政府推荐紧急使用科兴疫苗，并建议接种第一剂疫苗后，于第28天才接种第二剂，认为制造抗体的效益会较好。他指，根据科兴疫苗第三期临床测试，疫苗对18至60岁人士的整体保护率为50.66%；若相隔28天接种第二剂疫苗，保护率将升至62.3%。

刘泽星预计，委员会最快可于一至两天内提交报告，向政府作出推荐，公众可在报告参考到简单的疫苗数据。他强调，决定过程中没有受任何人的压力，委员会只希望用科学眼光，尽快审批科兴疫苗应否在香港紧急使用。

对于特定群组是否适合接种科兴疫苗，刘泽星表示第三期测试主要在18至60岁人士接种，数据结果反映疫苗对他们能起作用，而60岁以上人士是否适合接种，要交由卫生署的疫苗可预防疾病科学委员会决定。至于疫苗是否有效应对变种病毒，他指出，根据大陆的接种数据显示，有从英国及不同国家返国人士接种疫苗后，其产生抗体比率达80%至100%。不过他亦承认病毒会不断变种，委员会将继续观察，希望科兴届时能提供相关数据。

不少人关心，科兴疫苗会否带来严重副作用。疫苗顾问专家委员会成员、中大呼吸系统科讲座教授许树昌表示，据科兴提供的最新第三期临床测试数据显示，有约61%的接种者会觉得针口痛、50%人会头痛、19%人肌肉酸软、15%人肚泻、13%人作闷，会出红疹或作呕的人则不足10%。他又指，副作用全属短暂性质，在1189万已接种科兴疫苗人士中，只有两人出现吉巴氏综合症，另有44人面瘫，数据远低于背景发病率，即没有打疫苗，都可能会出现有关的症状。

港府早前已批准紧急使用的复星／BioNTech疫苗，其保护率高达95%，远高于科兴疫苗。许树昌指，鉴于不同疫苗测试的参与者、接种时间和地点都不同，因此医学界一般不会就此比较不同疫苗的保护率，否则就像“将橙和苹果比较”。他承认，第一代新冠疫苗可能并非最理想，但相信能有效减低有病征的感染机会，即使受感染，亦可减低出现严重副作用的风险，因此他认为疫苗值得接种。

被问到两位专家会否接种科兴疫苗提高市民信心时，刘泽星表示他本人作为医护，所以应尽快接种，而哪款疫苗最早到达，他就会接种哪款疫苗。许树昌则表示，不会回答私人问题，认为不应该将问题政治化。