香港民主党50官司缠身 讼费料逾2500万须募款

香港民主党副主席梁翊婷日前透露，该党多民党员官司缠身，讼费对政党财政造成巨大压力。她指，除知名度较高的前立法会议员外，还有十余名党友有案在身，包括何俊仁、张文光，“每一单官司都是要至少50至100万（港元，下同，约8.57至17.14万新元）。”

以目前民主党员涉及的政治案件逾50宗估算，法律费用至少逾2500万，该党未来会就此举行筹款。

据《星岛日报》统计，目前共30名民主党员须打官司，单林卓廷一人已有七单官司在身，前主席胡志伟有六宗，总共涉及的政治案件逾五十50宗。

另外尹兆坚、黄碧云、何俊仁及杨森等人也各自身负数宗案件。按梁翊婷上述讲法，讼事入场费以八位数起跳。而且一旦法庭拒绝给予保释的上诉费、未来若有区议员被DQ的司法覆核费等，尚未计算在内，“埋单”随时是天文数字。

梁翊婷接受《星岛日报》专访时表示，虽然党内区议员“上缴”的酬金比以往多，但大部分经费仍有赖市民捐助。她指，鉴于现时网上众筹有触法风险，未来会举行筹款活动，但也有暗涌。

民主党日前表明有15名党员愿意出战今年立法会选举，梁翊婷亦是其中之一。她自言没有计划一定要做立法会议员，“但如果必须要年轻人走出来，我可以是其中一个。”她认为，眼前政治寒冬有机会持续十年计，无论任何民主派未来想要走议会路线，都应保留有用之躯。

梁翊婷，直言不想给香港人假希望，但形容未来的议会路线就是在游行抗议被禁的情况下，让市民有一票表达对社会的不满。

她不讳言，议会资源亦是其中一个实质因素，有估算总辞后每名立法会议员失去逾450万元收入，被问到资源的落差是否比想像中大，梁指这个问题要留给市民去答，因民主党由始至终都反对总辞。

当选副主席近两个月，梁翊婷担起大旗提三大方向锐意改革民主党。首先是强化各个党团之间向心力。她指，以往每区区议员不多聚头，区与区之间交流更少。现在党内会增加会议次数，要求成员定期“交功课”，就个别政策辩论交换意见，找到共同立足点，便可以统一口径。

其次是加强青年工作，希望民主党附属组织“民主青年”可以招揽更多年轻人参加实习，从而训练政治人才，长远成为民主党政治摇篮。最后是会成立少数族裔委员会工作小组，希望找到少数族裔人士加入协助政党联系少数族群，特别是巴基斯坦、尼泊尔和印度族裔人士。工作小组暂时由梁翊婷本人统筹，日后有陆续有新委员加入。