彭博：拜登中国政策团队新募人员对华态度均较为强硬

美国总统拜登正在为他的中国政策团队招兵买马，这些人员过去的写作和演讲内容所折射出的基调与前任总统特朗普任内出现的对北京的强硬态度吻合，进一步表明新政府不会恢复到早前的和解时代。

据彭博社报道，新招募的人员包括前美国进步中心高级研究员Melanie Hart，她将帮助负责检视特朗普政府的政策，包括其“清洁网络”倡议，该倡议督促各国将华为排除在它们的5G网络之外。去年10月，她与他人合写的一份报告着重强调了助长华为崛起的国家补贴，并主张对来自美国和盟国的供应商提供反补贴支持。

中国团队还包括五角大楼的Ely Ratner和财政部的Elizabeth Rosenberg。两者都曾在新美国安全中心工作。在与那里的同事（包括已加入拜登政府的其他三位同事）共同撰写的报告中，Ratner和Rosenberg呼吁与日本和荷兰建立“国际财团”，以制造半导体并使供应链多样化。

“中国挑战——往往被描述为未来的问题——现在就存在，”这个团体在国会授权的报告中表示。在另一份报告中，Rosenberg和将加入国家安全委员会的Peter Harrell呼吁美国授权资金，以补偿“中国胁迫性措施”的目标企业，并使美国在未来的供应链中不可替代。

新任命人员的过去工作暗示了拜登团队可能采用的方式。

拜登政府在制定计划上一直持谨慎态度，称特朗普时代的大多数政策都在接受检视。新的团队在一个信息上是统一的，那就是在与中国对抗前先与盟友合作，这与特朗普的独行做法形成鲜明对比。

Hart曾呼吁通过进出口银行制定一项国家贷款计划，“组建一个愿意支持伙伴国家企业的出口信贷机构联盟”，这可能折射出她未来的潜在政策的方向。她还敦促美国为发展中国家提供资金，以便它们可以获得安全技术和“高标准的治理原则，实现自由开放的互联网”。

Hart不予置评。她将担任主管经济增长、能源和环境的副国务卿的中国政策协调人。这一职位尚未任命人选。