深圳证监局官员被举报威胁性侵

中国春节假期期间，一封举报信在网络迅速传播发酵。举报人称，深圳市证券业协会常务副会长、深圳证监局监管干部李鹏“以辞退逼迫女下属发生性关系”，深圳证监局纪委昨天（16日）回应称，已按程序启动核查。

据“每日经济新闻”微信公众号消息，题为《关于实名举报深圳市证券业协会常务副会长、深圳证监局监管干部李某以辞退逼迫女下属发生性关系的说明》的举报信2月13日开始在社交网络上传播。举报信落款人“张某”，落款时间2020年10月16日。

举报信中，举报者张某自述硕士毕业于法国排名前五商学院，2019年8月考入深圳市证券业协会，协会一直未与张某等同批入职员工签定劳动合同。

去年3月中旬，张某在未犯任何合作错误的情况下被李某要求离开协会，张某拒绝。去年5月，李某在协会办公室逼迫张某与其发生了性关系。之后，张某与协会签订劳动合同。

举报信称，张某在去年7月因承受不住压力从协会离职，但仍被李某纠缠。

深圳证券业协会官方微信公众号昨天转发了深圳证监局纪委的回应。深圳证监局纪委表示，此前已收到相关举报，并立即按程序启动了核查，目前核查正在进行中，查清事实后将依规依纪处理。

据了解，去年10月李某已被免去协会秘书长职务，不再主持协会日常工作。

另据券商中国报道，针对网传举报信，当事人李某表示受到了污蔑和诽谤。他说，自己目前仍归属于深圳证监局。在事情澄清之前，不方便在公开场合发表任何看法。

李某表示，过去半年，举报信已在深圳证监局的讯问下几易其稿，他也是第一次看到举报信原文，相信会有公正、详实的调查。

