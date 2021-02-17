国美零售创始人黄光裕正式获释 股价创2015年来新高

国美零售创始人黄光裕昨天（16日）正式获释，受利好提振该集团股价创2015年5月以来新高。

据国美零售公告称，就有关北京一中院裁定对公司控股股东黄光裕的假释的事宜，假释考验期限自假释之日起至2021年2月16日止。董事会已获悉，黄先生的假释考验期已于2021年2月16日届满，原判刑罚已经执行完毕以及黄先生已正式获释。

国美零售昨天在香港跳空高开，股价一路高歌猛进，收盘时全天涨幅达33.93%，收报2.25港元（约0.39新元），创2015年5月以来新高，成交额20.25亿港元，最新总市值为484.93亿港元。国美零售今年以来累计涨幅超140%。

黄光裕是中国知名企业国美电器、中国家电零售业连锁模式的创始人，2008年11月被北京警方拘查，法院2010年宣判，黄光裕因非法经营罪、内幕交易罪和单位行贿罪获刑14年。刑期从自2008年11月起至2022年11月l6日止。

黄光裕入狱服刑后共计获得过两次减刑机会，分别是在2012年与2016年获得10个月和11个月的减刑，其原本出狱时间是2021年2月16日。北京市第一中级人民法院去年6月裁定对黄光裕予以假释，假释考验期限至2021年2月16日止。