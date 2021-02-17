邓百氏：中国有望后来居上成头号金融中心

咨询公司邓百氏（Duff & Phelps）在周二公布的全球监管展望中说，越来越多的顶级银行家和资产管理人将纽约视为全球最大的金融中心，并预期英国退欧会损害伦敦的全球地位。

据路透社报道，邓百氏调查了欧洲、亚洲和美洲250家银行和资产管理公司的高级金融专业人士，其中60%的人说，他们将纽约视为世界领先的金融中心，而2020年该比例为56%。调查显示，只有31%的受访者将伦敦视为头号金融中心，低于去年的34%。略高于50%的受访者表示，退出欧盟将削弱伦敦作为全球金融中心的地位。

英国脱欧后，有7500名员工和超过1万亿欧元（1.61万亿新元）的资产转移到欧盟，因此面临提高其金融服务业竞争力的压力。阿姆斯特丹已超过伦敦成为欧洲最大的股票交易中心，也顺带吸走了伦敦的部分衍生品交易活动。

邓百氏调查中将近两成的受访者目前预计，中国会在五年之内成为最大的金融中心。不过仍有31%的受访者觉得，英国的监管制度仍然是最好的，大大高于青睐美国和新加坡的各25%比例。

邓百氏董事总经理梅利斯（Monique Melis）说：“这一独特的优势可能成为维持伦敦竞争力的关键所在，尤其是在企业合规成本继续上升之际。”“只要监管考虑继续影响决策，伦敦就有机会维持其重要性。”