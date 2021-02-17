英首相称疫情源于武汉 中国大使馆：不能用无端猜疑替代科学

英国首相约翰逊日前接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）专访时谈到“很显然大部分证据似乎表明，冠病疫情起源于武汉”，并赞同美国对世卫组织赴华调查病毒起源受限表示关切。

中国驻英国大使馆17日在官网上以答记者问方式回应，强调病毒溯源是一个复杂的科学问题，涉及多国多地，应由全球科学家合作开展有关工作。这需要科学的实证精神，不能让政治凌驾于科学之上，不能用无端猜疑和蓄意歪曲代替科学研究。

大使馆发言人强调，自疫情爆发后，中国始终坚持开放、透明的态度，同世卫组织就全球病毒溯源保持密切沟通合作。

国际专家赴华是世卫组织召集的冠病病毒全球溯源科研合作的一部分，中国政府为此提供了大力支持与协助，世卫组织以及包括英国专家在内的国际专家对此给予积极评价。

发言人指出，不少线索、报道和研究表明，疫情早在2019年下半年就已在世界多地多点出现，反映出对其他国家和地区进行类似考察的必要性和紧迫性。随着事实证据的不断积累和科学假设的不断发展，溯源工作也将在地域上发生变化。

当前，全球疫情仍在肆虐，团结抗疫仍是国际社会首要任务。中方坚决反对有关国家将疫情政治化、对中国污名化，坚决反对向中方甩锅推责。

大使馆表态，衷心希望各国切实展现公正客观和负责任的态度，以实际行动支持世卫组织工作，为国际抗疫合作和构建人类卫生健康共同体作出应有贡献。