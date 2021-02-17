消息：印度拟批准中国的部分新投资计划

三名知情的印度政府官员透露，印度准备在未来几周批准来自中国的一些新投资提案，因随着边境紧张局势缓和，这两个邻国之间的关系有所回暖。

据路透社报道，其中一位印度官员说：“我们将开始批准一些新设投资计划，但我们只会处理那些对国家安全不敏感的行业。”

官员们并未透露计划在未来几周内处理提案的细节。鉴于讨论是私下进行的，上述官员要求不具名。

印度总理办公室并未立即回复寻求置评的电子邮件，内政部也未回复电子邮件、电话或消息。

上述官员说，在批准第一轮新设投资计划之后，政府还将寻求批准其他一些不会对国家安全构成风险的现有项目中的新投资。政府还在考虑允许中国企业通过“自动获批”途径或在没有政府审查的情况下在某些行业进行一些投资。

这些官员们说，与印度陆地接壤国家对“非敏感”行业最高20%股权的投资，可能会恢复自动获批途径。

中印关系此前因边境冲突变得紧张，印度政府修改的外国投资规定，来自与印度陆地接壤国家的实体的投资，将需要获得政府批准，这显著放缓了来自中国的投资。规则的改变使得来自中国的150多个价值超过20亿美元的投资提议陷入僵局，损害了中国公司在印度的计划。被推迟的提案包括中国长城汽车收购通用汽车在印度工厂。

中国国防部新闻发言人吴谦上周说，根据中印双方第九轮军长级会谈达成的共识，中印两军位班公湖南、北岸一线部队于2月10日开始同步有计划组织脱离接触。