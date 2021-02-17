争取联盟对抗中国 拜登迎来G7首秀

美国总统拜登将参加七大工业国（简称G7）周五的一场线上会议，这也是拜登作为美国总统参加的首个多边会谈。外界的关注点在于，美国是否能够重新团结联盟，领导西方民主国家共同应对中国挑战。

据美国之音报道，白宫周日在一份声明中说，在这次视频会议上将讨论冠病疫情、全球经济、以及作为一个群体如何与中国打交道。声明写道：“拜登总统还将讨论进行投资以加强我们的集体竞争力的必要性，以及更新全球规则以应对中国等带来的经济挑战的重要性。”

七国集团由当今世界最发达的几个经济体组成，成员包括美国、德国、日本、法国、英国、加拿大和意大利。该集团被视为代表了西方价值共同体，这也将是这七国工业化国家领导人自4月以来的首次会晤。

拜登自今年初就任后一直寻求向全球发出重新接触的信号。他将美国带回世界卫生组织，重新加入《巴黎协定》，并表示希望和盟国合作，在一系列棘手问题上对抗中国。国际关系专家认为，拜登很可能利用这次的线上会议发出信号，表明在前总统特朗普执政的四年后，美国正在重返世界舞台，并准备好再次领导民主社会。

西班牙IE全球与公共事务学院、荷兰蒂尔堡大学研究员沃格（Stan Veuger）告诉记者：“美国无疑是七国集团的领导者，因为它的规模和随之而来的经济和军事实力。在特朗普担任总统期间，我们看到了对传统联盟的背离，这才（使得领导力）成为一个问题。”

拜登政府对重建民主联盟的呼吁得到了七国集团的回应，各方有望在会议上达成初步共识。据彭博社看到的外交简报，各国代表就如何应对中国进行了初步讨论。加拿大则在前期协调会议上强调不要把贫困国家的疫苗接种问题留给中国和俄罗斯。

报道写道，这次会议主办国英国的首相约翰逊计划在会议上着手制定应对中国的联合战略。

奥巴马政府的前亚洲问题专家古德曼（Matthew Goodman）告诉记者：“七国集团有着许多共同的价值观和利益，包括对与中国建立公平和平衡的经济关系的共同兴趣，以及对中国的一些政策和行动的担忧。”

美国企业研究所战略研究员施米特(Gary Schmitt)则认为，这次会议很可能开启西方民主国家联手遏制中国的开端。

上月，约70名来自G7成员国的议员呼吁他们的领导人在G7峰会上对中国采取强硬立场。他们在一封联名信中指责中国在国际机构中“占据瓶颈位置”（bottleneck positions），并要求G7领导人“避免在人工智能和5G等技术问题上依赖中国”。在冠病病毒问题上，他们表示，中国在早期阶段扣留了关键信息，破坏了世界卫生组织，并称，“为了准备和预防未来爆发，我们认为有必要对病毒的起源和传播进行独立调查”。

在美中关系日益紧张的当下，如果拜登能够团结象征西方领导地位的七国集团，将成为他第一任期中的一个显著外交功绩。

然而完全恢复美国的领导地位并不容易，挡在他面前的有中国在全球体系中的经济体量，以及G7国家对美中关系的权衡。

G7中许多国家对中国经济依存度很高，特别对于在欧盟有举足轻重地位的德国，中国已经连续四年成为德国最大的贸易伙伴。中国还是意大利在亚洲的第一大贸易伙伴。专家认为，虽然这些国家正寻求降低对中国的经济依赖，但双方一旦贸然脱钩，很难有替代国及时弥补与中国脱钩造成的损失，这反而威胁这些国家执政党的地位。

此外，特朗普任期内对欧洲国家加征的关税仍然存在，这打击了盟友的经济，还削弱他们对美国的信任。

施米特说：“德国在内的大多数G7国家都明白，中国对它们采取的经济手段是重商主义。因此，利用进入他们（G7国家）市场的机会与中国进行合作，作为让中国减少掠夺性行为的杠杆，符合他们的利益。”随着华盛顿寻求凝聚盟友挑战北京，中国也提高了经济砝码，例如在去年底慌忙与欧盟达成投资协议。外界预计，争夺伙伴的竞赛将导致美中关系进一步紧张。