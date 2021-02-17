特鲁多对新疆问题有所保留 要求先展开调查

加拿大保守党党魁奥图尔（Erin O’Toole）2月16日促总理请特鲁多（Justin Trudeau）政府正视中国针对新疆维吾尔族人“种族灭绝”的问题，同时要求向国际奥委会施压，将2022的冬季奥运移至中国以外地区举行。

据法新社、法广等报道，特鲁多当天对此谨慎回应，有所保留，表示加拿大正在与其国际社会的伙伴进行协商，以确定“种族灭绝”一词是否适用于维吾尔族。

他说，自己可以保证，加拿大非常重视这些指控，我们正在与盟友和国际社会合作，以确定这是否确实适用于“一些可信的人和机构”所建议的“维吾尔人的案件中”。

特鲁多称种族灭绝一词非常特殊，需要在确保相关情况发生后才能使用，因此他称需与国际社会合作，展开调查才能决定。

加拿大政府上个月早些时候出台了一系列新措施，包括禁止本国公司与涉及维吾尔人强迫劳动企业的生意往来。

对于北京冬奥问题，特鲁多表示会密切留意事态发展，并继续与国际奥委会探讨这问题。

加拿大2018年应美国要求，于温哥华机场拘捕华为副董事长孟晚舟。中国后拘捕了加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）及公民斯帕弗（Michael Spavor），两人至今仍未获释。两国关系同时也陷入低谷。