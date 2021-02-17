官方披露吉林通化上月超级传播者细节

最新上线的《中国疾病预防控制中心周报》上周三（10日）披露，今年1月吉林省通化市的疫情出现一名超级传播者，截至上月底，这名44岁的男性保健讲师已造成至少141个相关病例感染，且感染者多数为参加保健品讲座的老年人。

澎湃新闻引用上述研究报告报道，该讲师举办了三场讲座，三场讲座参与者的冠病罹患率分别达到了90％（40人参加36人被感染），90％（31人参加28人被感染）和38％（26人参加10人被感染）。

以上细节披露在中国疾控中心、吉林疾控中心、浙江疾控中心等参与的相关论文中。

报告指出，这名讲师是黑龙江籍个体营销者。此前，吉林省卫健委副主任张艳曾表示，他在上月6日至11日多次往返于黑、吉两省，曾在公主岭市（辖属长春市）、通化市以集中培训形式开展四次针对中老年人的营销推广活动，共计145人参加。

另据新华社报道，该名讲师推销的是亚麻籽油。根据流调人员和市场监管人员了解到的情况，讲师在两处养生馆营销推广的均为一款亚麻籽油产品。调查发现，养生馆通过赠送鸡蛋等相关活动，吸引大量中老年人前去“听课”，以此方式推销商品。

研究报告表明，暴发中的大多病例是中小型城市的退休老人。联合流行病学调查发现，这些人过着某种定居的生活，具有相似的社会经济水平，并渴望参加外部社交活动。

同时由于课程参与者年龄较大，因此暴发的重症和危重症病例比例很高。截至1月底，已报告47例重症和危重症病例，占总数的15.2％，其中上月25日一名87岁病例死亡。

报告还指出，导致此次暴发主要有三个因素。首先，前述讲师出现肌肉疼痛状况，于上月10日前往药房购买药物。这表明他可能在1月10日和1月11日举行演讲时正处于冠病感染的早期阶段。而这一阶段被认为是最具传染性的。

其次，他培训讲座中的大多数参加者都是老年人，中位年龄为72岁。这些讲座持续了很长时间，并在狭小的密闭空间中举行。再次，参与者没有个人保护措施，也没有保持社交距离。教室很拥挤，在30平方米的空间中大约有30个人。讲师和许多参与者在上课时没有戴口罩。

