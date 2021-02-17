加国吁北京冬奥改变办地点的呼声升温

加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）周二表示，国际奥委会（IOC）与加拿大奥林匹克委员会（COC）正密切关注中国人权问题。目前距离北京冬季奥运只剩不到一年，但变更举办地点的呼声持续升温。

据路透社报道，特鲁多在每日新闻简报会中对记者表示：“关于奥运会，我们持续大声疾呼支持全球各地人权，就人权问题提出呼吁，一如我个人之前直接对中国与许多其他国家领导者提出的说法。”“我们知道IOC、COC、加拿大残奥会（Canadian Paralympic Committee）与其他单位正在密切关注这个问题，我们当然也会继续密切注意。”

在特鲁多就愈发微妙的立场做出字斟句酌的回应之际，加拿大保守党领袖奥图尔（Erin O’Toole）与绿党领导人安娜米（Annamie Paul）的态度则是更为直接。

奥图尔周二在记者会中形容新疆少数民族维吾尔族所处的境况是种族灭绝，鉴于中国侵犯人权，中国并不适合主办这场世界体坛盛事。

安娜米则呼吁加拿大政府支持2022年冬季奥运会移地举行，并呼吁加国挺身而出成为替代的举办地点。

人权纪录多年来一直是中国与西方国家争执的因素。中国否认西方国家对其人权纪录的指责。

加拿大今年稍晚可能举行联邦选举，如果奥图尔当选总理，他在决定加国是否参加2022年冬奥会上发挥更重要的作用。

不过，这三位政党领袖都没有提到抵制冬奥会。