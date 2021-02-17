中国已成立国家乡村振兴局

《求是》杂志2月16日发表“中共国家乡村振兴局党组”的署名文章《人类减贫史上的伟大奇迹》，文章从十一个方面总结了通过精准扶贫“攻克千年难题”的中国经验，从八个方面概述了“彪炳人类减贫史册”的中国贡献。

文章署名透露出一个重要信息，表明“国家乡村振兴局”已成立。

2020年12月28至29日，中央农村工作会议在北京召开，会议强调，脱贫攻坚取得胜利后，要全面推进乡村振兴，这是“三农”工作重心的历史性转移。

“国家乡村振兴局”的负责范围相信是实现从脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的重要保障。

在地方上，此前也有乡村振兴局成立的信息流露。

2021年1月15日，河南焦作市委举行新闻发布会，通报了第十一届焦作市委第十三次全体会议暨市委经济工作会议相关情况。焦作市农业农村局（市扶贫办）党组书记王国建就焦作市“十三五”“十四五”时期三农和乡村振兴相关工作进行了发布。关于实施乡村振兴工作，王国建说，近期，焦作市成立了由市委书记、市长、市人大常委会主任、市政协主席和市委组织部长分别牵头的乡村振兴“五大专班”，把乡村建设行动作为乡村振兴的重要抓手，全面推进乡村产业、人才、文化、生态和组织振兴。

王国建说，目前，市委农办（市农业农村局）发挥牵头抓总的作用，迅速启动《焦作市乡村建设行动实施意见》编制工作，经过近一个月的努力和市直部门的配合，目前《实施意见》初稿已形成，正在广泛征求意见。全市明确了乡村建设工作16项重点任务，即：“八个一体化、五个均等化、一个自由化和两个专项工作”，明确了今年和“十四五”期间的主要任务、资金投入、主要措施等。

王国建透露，焦作市还将根据上级相关工作安排，推动焦作市扶贫办的整建制改革，组建焦作市乡村振兴局。