香港迪士尼周五重开 旅客需健康申报

受第四波冠病疫情影响，香港多个游乐设施而暂时关闭，香港迪士尼乐园近日宣布，将于星期五（2月19日，大年初八）重新开放。

据香港01报道，乐园表示，会按照政府及卫生部门的最新规例及指引，继续谨慎防疫，执行健康及安全措施，并会推出全新防疫措施。香港市民可于明日（18日）上午10 时网上预约入场，而所有市民都需要在网上预约时填写健康申报。

迪士尼乐园表示，按政府最新安全卫生规例要求，所有客人于进入处所前须利用手机扫描“安心出行”二维码，或登记姓名、联络电话及到访处所的日期及时间。

乐园会要求所有宾客须于香港迪士尼乐园入园预约网站预约登记时，填写姓名及联络电话，并以有效门票或会员卡，预约到访日期。

乐园于指定地点，例如乐园正门入口、餐厅以及酒店康乐部范围等都已设有“安心出行”场所二维码， 方便宾客可以下载及使用“安心出行”流动应用程式记录到访，另外，涉及运作的演艺人员每14天都会进行一次病毒检测。

乐园表示，重开后会继续按政府及卫生部门的最新规例及指引，谨慎防疫，执行健康及安全措施如体温检测、佩戴口罩、社交距离、及加强清洁消毒。

另外，乐园会继续实施一星期营运五天的安排，逢星期二和四都会关门，公众假期及香港迪士尼指定特别日子除外，直至另行通知。因应政府规例要求，乐园会实施人数管制，香港迪士尼会配合政府最新指引，持续审视及调整乐园的营运及相关安排。