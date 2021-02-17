传2022年蓝白合作 双方态度模糊

台湾民众党今天(17日)在中央党部举行新春团拜，对于2022年选举是否会与国民党合作布局？党主席柯文哲表示会以超然、纯粹的态度看待合作，并强调将不分党派支持对人民较好的人选。

据中时新闻网报道，柯文哲表示，如果民众党没有推出自己的人选，会以客观数据、资料判断较优质的候选人，不分党派给予支持。

据了解，国民党在2022年的选战中希望固守15个执政县市，更希望能再攻下台北跟新竹市，因此传出国民党希望民众党在台北不要推人，换得新竹市国民党的礼让，其他县市两党能协调推议员，创造最大效益。

携强大声势重返国民党，并表示要参选党主席及2024年台湾总统的赵少康直言：“政治上一定有给有拿，Give and Take，不可能说你都让我。”

民众党立委蔡壁如也表示：“只要是政策政见理念是互相合得来的，我想都可以跟任何党派，甚至是无党籍都可以合作。”

不过据TVBS报道，对于民众党释出的善意，国民党内部却担心柯文哲的政治诚信，认为与民众党合作参选2022年六都选举是饮鸩止渴，会蚕食国民党2024年总统选举的选票。

国民党立委陈玉珍表示，如果民众党一直强大，会侵蚀部分蓝营选票，事实上反而会影响国民党自身的强大。

陈玉珍直言：“就怕携手了2022（六都选举），等于搬石头砸了2024（总统选举）的脚。”