“一个人过年”在抖音搜索8万次

抖音2月17日发布《2021抖音春节数据报告》，报告显示，“一个人过年”在抖音被搜索了8万次，就地过年相关视频被点赞8846万次。

据澎湃新闻报道，由于疫情原因，不少人选择就地过年，这也是很多年轻人第一个不回家的春节。报告显示，“一个人过年”在抖音被搜索了8万次，就地过年相关视频被点赞8846万次。就地过年的打开方式中，逛公园、看电影、健身运动、学习、滑雪排名前五。

报告还显示，从2021年农历小年至初四期间，拜年短视频数量同比增长11倍，成为新年俗；市区内短途游成为过年出游主流，西安大唐不夜城是打卡最多的景区。今年，在“就地过年”的倡议下，“原年人（原地过年的人）”的过年方式正在发生着变化，短视频拜年成为“新年俗”。

报告显示，春节期间红烧肉被搜索了101万次，上百万人在抖音学会了这道菜的做法。在年夜饭菜品排名前10中，小酥肉、佛跳墙、红烧肉出镜最多，北方人爱吃的饺子和南方人喜欢的汤圆均上榜。

外出游玩的景点中，大唐不夜城、西湖、蝶湖森林公园、广州塔、迪士尼度假区是打卡地前五名。报告显示，排名前10的景点均为市内景区，短途游成为这个春节的主流出游方式。

此外，报告还显示，春节期间，抖音用户搜索最多的城市是厦门、万宁、石家庄、北京和深圳。烟花是大家最爱的美景，被搜索了448万次。最热门搜索词分别为“新年快乐”、“春晚直播”、“春晚红包雨”、“刘德华”、“你好李焕英”。