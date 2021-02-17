中国77城每平米房价超过万元人民币

中国共有77个城市的平均单价超过了1万元每平方米，其中东南沿海的江苏、浙江、福建、广东最为集中，四省单价过万的城市之和占比过半。

据第一财经报道，记者梳理了中国房价行情平台上各城市的1月二手住宅平均单价数据发现，当前，在中国300多个城市（含直辖市、省会城市、计划单列市和普通地级市）中，共有77个城市的平均单价超过了1万元每平方米，其中东南沿海的江苏、浙江、福建、广东最为集中，四省单价过万的城市之和占比过半。

此外，有八个城市单价超过了3万元每平方米，其中深圳高居榜首，甚至有知名歌手感叹买不起深圳房子。

在77个城市中，东部沿海总共有55个，占比达到了71.4%；中西部有18个，占比为23.4%；东北有四个，即东北的四大副省级城市。

从省份分布来看，东南沿海最多，江浙闽粤四个发达省份之和达到40个，占比过半。其中江苏数量最多，全省13个地级市中，有12地市过万，唯一一个未过万的城市镇江，也离万元大关十分接近。江苏房价位居前三的分别是南京、苏州和无锡，这也是江苏三个GDP位居中国前20的城市。其中南京达到每平方米33556元，位居中国第八。

总体上看，在第一经济大省广东，珠三角与粤东西北地区的房价差距很大，这也和区域经济发展水平相一致。数据显示，2019年广东21个地市中只有七个地市的人均GDP高于中国平均水平，且全部都在珠三角地区。

当前，房价前十的城市分别是深圳、北京、上海、厦门、广州、三亚、杭州、南京、天津和福州。其中，前八名的城市平均单价均已超过了3万元大关。深圳房价高居中国第一。数据显示，2021年1月深圳的平均单价已达90049元，是北京的1.35倍、上海的1.45倍、广州的2.2倍。

由于外来年轻人多、住宅供应有限，房价高，深圳的住房自有率也比较低。2019年10月，贝壳研究院发布《粤港澳大湾区房地产市场白皮书》。白皮书指出，湾区11城中有8城住房自有率低于60%，深圳住房自有率仅为23.7%。

深圳籍知名歌手、《丁香花》原创歌手唐磊在社交平台上感叹：“我真的很后悔当年离开深圳去外面打拼做歌手，如今的我回到深圳也买不起深圳的房子，空有一个深圳的户口。”

唐磊告诉记者，2000年大学毕业后，他到深圳工作，户籍也落在了深圳。不过，刚毕业的时候收入不高，因此也没在深圳买房子。后来为了发展歌唱事业，2005年离开深圳到北京、广州发展，“因为深圳做唱片行业的人很少，所以不得不离开深圳”。

虽然离开了深圳，但唐磊的户籍一直在深圳，社保、医保也一直交在深圳，目前也没打算把户籍迁出深圳。唐磊告诉记者：“我对深圳很有感情，深圳的环境很好，生活品质很高，我有一个念头，就是有一天当我不想在外边奔波时，我想回深圳去。但是现在一看，我没法在深圳买房子。”现在深圳一套房子动不动就要1000多万元，这已经不是靠努力工作就可以做到的了。

唐磊说：“我之所以说这个是因为有点担心。”他说，自己发帖不是心怀抱怨，而是对为深圳奉献了青春的年轻人而发出的感慨。年轻人到深圳工作、生存压力很大。