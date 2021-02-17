科兴百万剂疫苗最快周五抵港下周接种

香港疫苗顾问专家委员会昨天推荐港府使用中国内地科兴疫苗，港府消息人士今天（17日）说，若政府批准紧急使用科兴疫苗，首批100万剂科兴疫苗将最快本周五抵港，料下周可以接种。

综合香港01网站及星岛日报报道，香港行政会议成员林健锋表示，预料疫苗顾问专家委员会明天会向港府交报告，他认为港府应火速处理，最好能即日批准科兴在港紧急使用。

林健锋还说，以他所知，内地十分支持香港抗疫，科兴方面已准备就绪，获港府批准后的一两天内就可将疫苗运抵香港，预料港府最快下星期便可以安排接种科兴疫苗。

据报道，科兴生物称，已提前为香港预备了库存，以确保疫苗能及时供港。

港府疫苗顾问专家委员会昨日经开会后，认为科兴疫苗的效益比可能存在的风险高，决定向政府推荐作紧急使用。

另外，香港医院药剂师学会会长崔俊明今早接受一个电台节目访问时表示，科兴疫苗虽对长者的有效性可能较低，但建议选择疫苗时以安全性为首要考虑。

崔俊明说，没有充分数据显示科兴疫苗适合长者，对于60岁以上人士的有效性可能较低，但副作用较另一款疫苗“复必泰”（BioNTech）少，较为安全。他认为，长者选择疫苗时可首先考虑安全性，其次是有效性，强调选择疫苗是个人选择，难以为长者做决定。