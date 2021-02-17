辱骂学生网名古怪 老师被通报批评

针对老师在网课中因学生网络ID为“肖战糊了”而批评辱骂学生一事，昨天宁夏银川永宁教育体育局作出了通报批评，并决定取消该老师两年内评奖评优资格。

综合上游新闻和新时报报道，上周六（13日）一段网传视频显示，一名老师在网课上喊“谁网名叫‘肖战糊了’，给我站出来”，并称“我看你是不想混了”。

该视频引发社会关注也引起了当地教育部门的注意。

永宁教育体育局昨天在官方微博发通报指出，就网上反映永宁中学教师吴凡的相关问题进行了调查。

经查，该教师在去年4月16日网络授课期间发表与教学内容无关的不当言论，产生负面影响。依据当地相关规定，给予吴凡责令检查的处理，在全县教育系统通报批评，取消两年内评奖评优资格；给予永宁中学校长在全县教育系统通报批评。

通报还说，永宁中学负责人、涉事老师已与学生及家长进行积极沟通，真诚致歉，学生及家长表示谅解。

据了解，疑似涉事学生名为“沉月 xxxxxxxxtentacion ”的微博账号曾于上周六晚 10点37分发布过一张疑为永宁县人民医院开具的处方笺。

图片内容显示，患者就诊科室为精神卫生科，就诊年龄为16岁。临床判断为“抑郁状态”。

该微博账户最近一条更新为上周日（14 日）14点43分发布，内容为“中午校长跟吴老师到我家，吴老师深刻的认识到自己的教育问题，对我诚恳的道歉了。我接受她的道歉。”

