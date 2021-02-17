下午察：农村“剩男”配城市“剩女”——中国式生硬催婚？

中国官媒一篇有关农村“剩男”的报道日前登上热搜，原因是文中受访专家提出，城市“剩女”多，农村“剩男”多，建议将农村“剩男”进行技能培训，“输出”到女性集中的行业和地区。

此番言论自然在中国网民间引起强烈反弹，指出解决“剩男剩女”问题不能像鸡鸭配种一样。

事实上，由于中国进入低生育率国家行列，政府近年不遗余力地催生、催婚，但在方式方法上往往因为太急于求成而格外生硬，反而达不到预期效果。

官方宣传农村“剩男”结合城市“剩女”？

中国官方通讯社新华社旗下的“新华视点”在西方情人节这天（2月14日）发了一篇有关农村“剩男”因高额的彩礼面临娶妻难的文章。

山西省智库发展协会副秘书长吴修明在文中接受采访时建议，地方政府也可采取适当措施，尽可能解决一些性别“结构”难题，如将农村“剩男”进行技能培训，“输出”到女性集中的行业和地区，也可以牵头组织跨区域“鹊桥相会”。

有中国专家建议，将农村“剩男”进行技能培训，“输出”到女性集中的行业和地区以解决双方婚嫁问题。（互联网）

吴修明还说：“从长远看，缩小城乡差距、地区差距才是治本之策。”他提出，要结合乡村振兴工作，大力发展农村产业经济，促进农民增收，缩小城乡差距，促进城乡人口双向流动，让城市女青年不把农村视为畏途。

网民集体讨伐

吴修明的提议顿时引来中国网民的犀利反驳。

网民指出，农村剩男是因为没有钱、没有本事而“剩”，城市剩女则大多因为财富自由、不愿意承担家庭压力而“剩”；这样一来，农村剩男的素质也根本无法和城市剩女生活在一起。

武汉大学中国乡村治理研究中心研究员吕德文在昨天（2月16日）刊出的另一篇报道中也指出，剩男剩女背后是两个问题，他们剩下来的性质不一样，而且与城乡差异关系也不大，简单匹配是“想当然的看法”。

吕德文分析，农村的天价彩礼问题，并非完全是性别比失衡导致的，有非常复杂的社会因素，其中最关键的是农村传统意义上的婚姻圈被打破。

中国农村婚嫁习俗中的彩礼往往是“天价”。（互联网）

吕德文还指出，城市“剩女”多，也是婚姻观念变化的表现，城市女性并不把这个婚姻当成唯一选择，不结婚也是可以的。

有媒体委婉称，提出这样的建议出发点固然是好的，但无法真正解决问题，还会引发更多矛盾，呼吁“别乱点鸳鸯谱”。

还有评论指出，随着中国婚恋观念的变化，越来越多人相信，对幸福的定义是不同的，婚姻和生育，都不再是必选项，不妨“少一些歧视和偏见”。

尽管农村剩男向城市剩女输出的建议确实有欠考虑，但官媒的报道也折射出中国政府在这一问题上的焦虑。

中国人口出生率走低恐致经济萎缩

中国公安部发布的最新数据显示，去年共有1003万5000名新生儿登记入户口，比2019年的1179万户籍登记的新生儿数量下降了15%。

中国新生儿数量出现大幅下跌。(法新社）

上述数据虽然不是去年全部中国新生婴儿的数量，但从各地已经发布的人口数据来看，新生儿数量出现大幅下跌是普遍现象。“全面二胎”政策的效果也远远低于预期。

出生率下降意味着人口红利的消退，这对于还没有完全从劳动密集转型为技术密集的中国产业来说是一大挑战。

对外来看，劳动力成本仍是中国经济增长的重要竞争力；对内来看，人口下降也会导致消费力萎缩，内需不足。

中国人口生育率下降可能导致劳动成本升高。（新华社）

此外，中国养老体系也面临压力。中国老年人口已是全球最多，随着出生率持续下降，将来很有可能出现退休的老人越来越多，而供养退休人员的年轻人越来越少。

追本溯源，面对持续走低的人口出生率，大量的未婚未育青年自然也成了政府操心的对象。这倒也不稀奇，许多低生育率国家也对此出台了许多政策试图鼓励年轻人结婚生子。

但是，中国的催生、催婚方式往往有凌驾个人意愿之嫌，甚至故意矮化“不婚不育”，方式生硬而难以让人接受。

历年生硬的春晚催婚小品

作为反映国家每年主旋律的舞台，今年中国央视春晚小品《每逢佳节被催婚》再次承担起号召大家解决人口出生率的责任。

和专家强行匹配“剩男剩女”的效果一样，在用各种猥琐的段子和言语讽刺单身、硬性推销“结婚”的好处后，该小品在网络上遭到了大量吐槽。

今年央视春晚小品上赤裸裸的催婚方式并不被中国年轻人接受。(视频截图）

有网民指出，原本“催婚”这个词语就让不少适婚人士感到焦虑了，小品中还出现“闺女28岁没有男朋友”“单身是狗”“结婚要是不好人家能结三回？”等台词，不仅引人反感还让人觉得毫无道理。

小品中的妈妈一听到女儿有男朋友就马上琢磨生孩子以及生几个、叫什么的问题，也暴露出在中国社会传统观念里，婚恋嫁娶就是为了生儿育女。

这当然不是春晚第一次催婚、催生。2017年央视春晚小品《真情永驻》就讲述了一对夫妻因没有孩子，女主角担心“三代单传，到我这儿断了”而主动离婚的故事。

小品结尾以“现在科技发达，可以试管婴儿”实现“大团圆”结局，这让“催生”主题得到了升华，却也使得广大未婚青年更加恐婚。

